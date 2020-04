Jemenissä separatistit ovat julistaneet etelään itsehallintoalueen

Jemenissä separatistit ovat julistaneet itsehallintoalueen maan eteläosaan. Itsehallinto alkoi keskiyöllä paikallista aikaa.

Etelän siirtymäneuvosto syyttää maan hallitusta velvoitteiden laiminlyönneistä. Se kokee, että hallinto vehkeilee neuvoston tarkoitusperiä vastaan.

Aiemmin etelän separatistit ovat taistelleet maan pohjoisosia hallitsevia huthikapinallisia vastaan yhdessä Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon kanssa, mutta entisten liittolaisten välit ovat rakoilleet rajusti. Etelän separatistit ovat pitkään kampanjoineet itsenäistymisen puolesta, ja he kääntyivät hallitusta vastaan viime elokuussa. Marraskuussa osapuolet kuitenkin allekirjoittivat vallanjakosopimuksen, minkä myötä etelän taistelut saatiin rauhoittumaan.

Sopimuksen myötä oli määrä esimerkiksi muodostaa uusi hallitus, jossa on edustajia myös etelästä, sekä järjestää sotilasvoimat uudelleen. Sen toteutuminen kuitenkin sakkasi eivätkä sovitut aikarajat pitäneet.

Saudien johtama liittouma tukee Jemenin hallintoa taistelussa huthikapinallisia vastaan, ja liittouma on yksipuolisesti ilmoittanut tulitauon jatkuvan koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Huthikapinalliset kuitenkin hylkäsivät sovinnon eleen ja taistelut ovat jatkuneet sodan runtelemassa maassa.

Huolta myös koronasta ja luonnonkatastrofeista

Vuonna 2015 alkanut sisällissota on YK:n mukaan aiheuttanut yhden maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista. Kymmeniätuhansia siviilejä on kuollut viiden viime vuoden aikana hallituksen ja huthikapinallisten välisissä taisteluissa.

Jemen ilmoitti maan ensimmäisestä koronavirustapauksesta tässä kuussa. Tapaus tuli ilmi maan eteläosassa hallituksen kontrollissa olevalla alueella. Tapaus on herättänyt huolta taudin leviämisestä Jemenin sisällä.

Lisäksi ainakin yli 20 ihmistä kuoli viime kuussa tulvissa, jotka tuhosivat koteja ja valtasivat teitä Adenin satamakaupungissa.

STT

Kuvat: