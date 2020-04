Jo 165 000 hakenut lyhennysvapaata luotoistaan koronakriisin aikana

Pankeille on tullut yhteensä noin 165 000 hakemusta lainanlyhennysvapaista koronatilanteen aikana, kertoo Finanssiala.

Henkilöasiakkailta hakemuksia on tullut noin 142 000 ja yrityksiltä reilut 23 000. Luvussa ovat 16.3.- 21.4. tulleet hakemukset. Hakemusten määrä on tasaantunut huhtikuun puolessa välissä.

Finanssialan mukaan merkittävä osa hakemuksista on käsitelty ja lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on hyväksytty.

– Lainanlyhennysten lykkäysten lisäksi asiakkaille on myös tehty lyhennysohjelman kevennyksiä, lainojen yhdistelyjä sekä muita vastaavia järjestelyjä, joiden vaikutuksesta asiakkaan kuukausittaiset lainanhoitokulut ovat alentuneet, kertoo Finanssialan johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila tiedotteessa.

– Yritykset ovat hakeneet erityisesti käyttöpääomalainoja, mutta investointeja koskevat lainahakemukset ovat vähentyneet huomattavasti.

Pankit ovat tarjonneet yrityksille myös uutta luottoa, johon Finnvera antaa enimmillään 80 prosentin takauksen. Mattilan mukaan lainojen kysyntä on toistaiseksi ollut odotettua vähäisempää.

Hän arvioi syyksi sen, että velkarahoituksen sijaan moni yritys kaipaa avustuksia tai oman pääoman ehtoista rahoitusta.

https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/165-000-lyhennysvapaahakemusta-yrityksilta-ja-kotitalouksilta.aspx

STT

Kuvat: