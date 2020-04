Johtaako sympatia tilauksiin? Ravintola-alalla eletään nyt kuilun partaalla, ja kuluttajat ovat tärkeässä asemassa

Navakka tuuli tekee sään koleaksi, mutta rivitalon seinustalla aurinko lämmittää jo mukavasti.

Kattoremontin parissa ahertavat Hannu Toivonen ja Ari Virtanen avaavat päivän lounasrasiat: makkarakastiketta ja perunaa.

– Toimii, on miesten arvio.

Kaksikko ei ole halunnut luopua lämpimästä lounaasta, vaikka moni lounasravintola on joutunut sulkemaan rajoitusten vuoksi asiakastilansa. Toivonen sanoo, että työuran eväsleipäkiintiö alkaa olla jo täynnä.

– Ei oikein löydy enää sellaisia leivänpäällisiä, joita tekisi mieli, Toivonen sanoo.

Kyse on myös periaatteesta.

– Haluan tukea toista paikallista yrittäjää.

Toivonen pyörittää remonttialan firmaa yrittäjäriskillä.

Jos kahden miehen työmaalla joku sairastuu, kotiin jää puolet porukasta. Virusten välttämiseksi kaksikko on päätynyt tilaamaan lounaan suoraan rakennustyömaalle.

Viime viikosta alkaen Café 68:n Kirsi Orpana on ajanut autollaan yhdentoista maissa työmaalle.

Orpana kertoo, että nouto- ja kuljetuslounaat myyvät hyvin. Moni lounasravintolan vakituisista asiakkaista hakee tai tilaa lounaan edelleen, vaikkei ravintolaan saakaan jäädä syömään. Viime viikon perjantaina Orpanan piti pestata toinen lounaskuski, jotta kaikki tilatut annokset saadaan lyhyen lounasajan puitteissa perille asiakkaille.

– Kohta alamme olla samoissa lukemissa lounasasiakkaiden määrässä kuin ennenkin, sanoo Orpana.

Lounasannoksissa laskettuna tilanne ei ole katastrofaalinen, mutta koko toiminnan kannalta vaikeudet ovat suuria. Kirsi Orpanan pääbisnes on pitopalvelu.

– Neljä kuukautta eteenpäin 99 prosenttia tilauksista on peruttu. Sitä ei voi korvata.

Ravintola-alan yritykset ympäri maata ovat samassa kurimuksessa.

Matkailu- ja ravitsemusalan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että moni yrittäjä pyrkii nyt paikkamaan take away -myynnillä menetyksiä.

Sarka on suuri: normaalioloissa take away -myynnin arvo on vain kymmenen prosenttia alan liikevaihdosta. Annoksia pitää myydä valtavasti mukaan, jotta ala saisi pidettyä euroista kiinni.

Ainakin teoriassa moni haluaa nyt tukea rajoitusten vuoksi ahdinkoon joutuneita yrittäjiä.

– Ala on saanut paljon sympatiaa. Me-hengen nouseminen on hieno asia, sanoo Lappi.

Käytännössä merkitsevää on se, innostuvatko ihmiset todella hakemaan annoksia ja tilaamaan ruokaa. Lähiviikkojen rooli on ratkaiseva.

– Viime viikolla julkaistun selvityksen mukaan 39–50 prosenttia alan yrityksistä ajautuu kuukauden sisällä maksuvaikeuksiin, sanoo Lappi.

Selvityksen tehneet Aalto-yliopiston tutkijat ennakoivat, että tilanteen jatkuessa puoli vuotta vain 10–15 prosenttia yrityksistä selviää tilanteesta itsenäisesti.

Päivä kerrallaan. Näin kuvailee Ravintola Teijon Arkin yrittäjä Niina Vihnusvuori ravintolan tilannetta. Hän arvioi myynnin laskeneen 40–50 prosenttia koronakriisin myötä.

– Toistaiseksi volyymi on sellainen, että toiminta kannattaa, Vihnusvuori sanoo.

Koska työmaaruokalat ovat poikkeus rajoitustoimissa, Teijon Arkki saa edelleen tarjota lounasta viereisen teollisuusalueen henkilöstölounassopimusasiakkailleen.

– Sekin on vähentynyt, kun osa on etätöissä tai syö eväitä, sanoo Vihnusvuori.

Vain sopimusasiakkaat saavat syödä ravintolassa. Muille on tarjolla noutoruokaa ja kotiinkuljetusta. Ravintola myy esimerkiksi perhelounasta, joka pitää sisällään ruoan neljälle. Kun vanhemmat ja lapset ovat kaikki etätöissä ja -koulussa kotona, perheiden ruokahuolto teettää töitä ja vie aikaa.

– Meillä on muutamia perheitä asiakkaina.

Toistaiseksi koronavirusepidemia on vasta alkuasetelmissa Varsinais-Suomessa, ja tilanne Tyksissä on rauhallinen. Kun sairastuneiden määrä kasvaa, Vihnusvuori arvioi toiminnan jatkamista uudelleen.

– Olen miettinyt, että jos epidemia laajenee täälläkin, en välttämättä pidä ravintolaa auki, vaikka se kannattaisikin. En halua, että työntekijät sairastuvat.

