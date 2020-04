Jussi Mattila nousi kalkkiviivoilla Salon sote-johtajaksi

Salon sosiaali- ja terveysjohtajaksi nousee yllättäen Laitilan nykyinen sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila.

Salon kaupunginhallitus päätti Mattilan valinnasta maanantaina Elina Suonio-Peltosalon (kok.) esityksestä ja suljetulla lippuäänestyksellä äänin 9–4.

Timo Lehti (kesk.) esitti aiemmin asian pöydällepanoa, mutta ehdotus kaatui äänin 8–5.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.), Ulla Huittinen (kesk.) ja Johanna Riski (kesk.) jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna esitti virkaan Jari Niemelää, joka on toiminut Salon kaupunginlakimiehenä ja apulaiskaupunginjohtajana ja jonka Inna valitsi vt. sote-johtajaksi maaliskuun lopulla. Määräaikaisuus jatkuu toukokuun loppuun.

Innan mukaan Niemelällä on hakijoista parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiseen. Esitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon Niemelän koulutus ja monipuolinen työkokemus kunnallishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Innan mukaan Jari Niemelällä on työkokemusta Salon kaupungista yli kymmenen vuoden ajalta. Hän on toiminut lähes kolme vuotta apulaiskaupunginjohtajana vastaten myös tehtävistä, joita uusi sosiaali- ja terveysjohtaja tulee tekemään. Niemelä on hoitanut menestyksellä Salon sairaalahanketta, minkä lisäksi kaupunginjohtaja kehuu alaisensa sitoutuneisuutta Salon kaupunkiin.

Karnisto-Toivonen, Huittinen ja Riski olivat samaa mieltä. He pitivät Niemelää pätevimpänä hakijana.

Sosiaali- ja terveysjohtajan valinta liittyy Salon organisaatiomuutokseen, jossa apulaiskaupunginjohtajan virasta luovutaan. Sen tilalle perustettiin kaksi toimialajohtajan virkaa. Sivistyspalvelujen johtajaksi siirrettiin lasten ja nuorten palvelujen johtaja Pia Setälä.

Sote-johtajaa haettiin julkisella haulla. Virkaa haki 23 henkilöä. Kuusi hakijaa kutsuttiin haastateltavaksi ja neljä lähetettiin psykologisiin testeihin.

Niemelä ja Mattila selvisivät kisassa loppusuoralle, ja Salon johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä esitti kaupunginhallitukselle jomman kumman valitsemista. Inna esitti Niemelää.