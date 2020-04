Kädenlämpöinen kolmiodraama – Philip Teir pistää vanhan perusasetelman uuteen uskoon

Philip Teir: Neitsytpolku (Jungfrustigen)

Suom. Jaana Nikula. Otava. 221 s.

Suomenruotsalainen kulttuuritoimittaja Philip Teir kirjoittaa Hufvudstadsbladetiin ja ruotsalaiseen Dagens Nyheteriin. Hän on myös julkaissut novellikokoelmia ja romaaneja.

Teir on ollut naimisissa, ja hänellä on avioliitostaan kaksi lasta. Lehtihaastatteluissa Teir on avoimesti kertonut pitkän avioliittonsa purkautuneen muutama vuosi sitten, kun hän itse rakastui toiseen naiseen.

Teirin kolmannen romaanin Neitsytpolku päähenkilö Richard on 35-vuotias ruotsinkielisen päivälehden kulttuuritoimituksen päällikkö, joka on julkaissut useita kaunokirjallisia teoksia. Richard on ollut miltei koko aikuiselämänsä onnellisesti naimisissa opettajavaimonsa Sonjan kanssa.

Pariskunnalla on kaksi murkkuiän kynnyksellä olevaa lasta. Elämä on siistissä järjestyksessä Pohjanmaalla sijaitsevaa kesäpaikkaa myöden.

Sitten Richard tapaa kustantamon joulunalusillanvietossa kustannustoimittajana työskentelevän Paulan. Illan mittaan vaihdetaan kiinnostuneita katseita, ja Richardista ja Paulasta tulee Facebook-kavereita. Richard huomaa pian seuraavansa tiiviisti Paulan päivityksiä ja lukevansa niiden kuvat ja rivienvälitkin tarkkaan.

Samaan aikaan arki jatkaa kulkuaan. Richard jää pois töistä kirjoittaakseen seuraavaa romaaniaan. Kirjoittamisvapaalla Richard ja Paula tapailevat Paulan Neitsytpolun asunnolla, keskustelevat ja lukevat lehtiä. Fyysisen suhteen aloittamista kumpikin epäröi, ja päätös lykkääntyy. Rajan ylittäminen tuntuu kohtalokkaalta.

Teir kiepsauttaa mielenkiintoisesti kirjallisuudesta ja populaarikulttuurista tutun kolmiodraama-asetelman nurinniskoin. Richard ei hullaannu itseään nuorempaan naiseen, ja polttavaa intohimoakin tuntuu olevan ilmassa lähinnä teorian tasolla.

Lopulta ainoa täydellisen itsehillintänsä edes hetkeksi menettävä on Sonja, joka asumuseron jo alettua saa tietää Richardin matkustaneen Italian-lomalle toisen naisen kanssa.

Richardin ja Sonjan ero toimii romaanin vedenjakajana. Sitä ennen kaikenlaisia konflikteja välttelevä Richard jahkailee ja tuskailee ratkaisun tekemisen vaikeutta. Sen jälkeen alkaa sopeutuminen yhteishuoltajuuteen ja uuteen asuntoon, johon Paula ja Richard yhdessä muuttavat.

Lasten asumisjärjestelyt, musertavat raha-asiat, kotitöiden jakaminen ja Richardin äidin vihanpito eronnutta poikaansa kohtaan lataavat uuteen liittoon jännitteitä.

Teir on paljastanut Neitsytpolun kertovan osittain hänen omasta avioerostaan ja uudesta rakkaudestaan, vaikka teos onkin fiktiivinen romaani. Richardkin päätyy lopulta kirjoittamaan oman avioliittonsa päättymisestä, vaikka kustannustoimittaja toppuuttelee.

Neitsytpolku kuvaa tarkkanäköisesti pienelle suomenruotsalaiselle yhteisölle tyypillistä sisäänpäin lämpiävyyttä. Kielikysymykset nousevat esiin perheessäkin, kun Richardin poika protestoi Paulan kanssa käytettävää suomea.

Toimittajien työn nopea muutos saa myös kritiikkiä, vaikka Teir verhoaa sen surumieliseen huumoriin.

Teksti: Kirsi Hietanen