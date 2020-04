Kaiverretut mitalit jäivät käsiin, perutut majoitukset ja ruokailut toivat isot tappiot – voimisteluseura SC Vantaa odottaa apua perutun maailmancup-kisan kuluihin

Yli tuhannen jäsenen liikunta- ja voimisteluseura Sport Club Vantaa pyörittää toimintaansa vajaan miljoonan euron budjetilla, mutta joukkuevoimistelun maaliskuisen maailmancup-kisan peruuntuminen oli seuralle silti kova isku. Vantaalle maaliskuun puoliväliin ajoittunut kilpailu oli ensimmäinen suuren mittakaavan kansainvälinen urheilutapahtuma, joka peruuntui Suomessa koronaviruksen takia.

Maailmancupin ja nuorten Challenge Cupin lisäksi Myyrmäessä piti järjestää lasten ja nuorten kansainvälinen kilpailu, joten Vantaalle oli jo tullut tai tulossa noin tuhat ihmistä.

– Kisan majoitus-, ruokailu- ja kuljetuskustannukset veivät ison summan. Kisaa varten oli jo kaiverrettu mitalit, hankittu muut palkinnot ja lahjat sekä materiaalit kisapaikan somistukseen. Niiden uusiokäyttö on hankalaa, kertoi SC Vantaan toiminnanjohtaja Eevakaisa Niemi STT:lle.

Kisabudjetti oli noin 200 000 euroa. Jos kaikki kulut jäävät seuran kontolle, tappiota tulee Niemen mukaan 40 000-50 000 euroa.

– Olemme hakeneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Vantaan kaupungilta, joukkuevoimistelun kansainväliseltä lajiliitolta IFAGG:lta ja Suomen voimisteluliitolta. Yhteistyö on ollut hyvää, mutta vielä ei ole päätöksiä tuesta, Niemi sanoi.

Niemen mukaan maailmancupia ei voinut kalenterihaasteiden takia siirtää syksyyn. Seuran järjestämistä kisoista perutuiksi joutuivat keväällä myös rytmisen voimistelun kansainvälinen kilpailu ja joukkuevoimistelun valtakunnallinen kevätkisa. Seuran into ei kuitenkaan lopu, ja SC Vantaa toivoo saavansa uuden mahdollisuuden maailmancupillekin.

Voimisteluinto tärkeä säilyttää

Voimisteluseurat ovat kilpaurheilun lisäksi tavallisten kuntoilijoiden liikuttajia. SC Vantaalla on yhdeksän päätoimista työntekijää ja 47 osa-aikaista ohjaajaa ja valmentajaa. Palkkakulut vievät noin puolet seuran budjetista.

Seura ei välty lomautuksiltakaan, mutta yrittää tarjota ammattilaisilleen mahdollisimman paljon töitä.

– Heti kun koronavirus poisti mahdollisuuden saliharjoitteluun, valmentajamme suunnittelivat etävalmennusta kotiharjoittelun tueksi. Kilparyhmien voimistelijat saivat yksilölliset harjoitusohjelmat, Niemi kertoi.

Seura tarjoaa live-harjoituksia eri ikäryhmille ja vaikkapa koko perheen ohjatun metsäkävelyn älypuhelimesta löytyvin ohjein. Tarjolla on myös maksullisia joukkuekohtaisia harjoituksia, joita muutkin seurat ovat ostaneet. Maailmancupin ulkomaiset joukkueetkin ovat hyödyntäneet SC Vantaan harjoitusvideoita Japania myöten.

– Etäharjoitusten avulla pystymme pitämään henkilöstöstämme kiinni, sillä me olemme heidät kouluttaneet, Niemi kertoi.

Niemi painottaa, että seura haluaa säilyttää voimistelijoidensa innostuksen lajiin myös koronaeristyksen aikana.

– Jos on kuukausia tekemättä mitään, into palata salille voi heikentyä. Vanhemmille voimistelijoille tulee myös loukkaantumisriskejä, jos tauon aikana ei harrasta kotona, Niemi sanoi.

STT

