Kaljahanojen kohina ei kyllästä Baijerin syysiltoja – korona peruu Oktoberfest-olutfestivaalin

Saksassa korona on laittanut oluenystävien kalenterit uusiksi. Baijerin osavaltio on päättänyt perua pandemiatilanteen vuoksi jokasyksyisen Oktoberfest-olutfestivaalin. Asiasta kertoi tänään osavaltion pääministeri Markus Söder.

Söderin mukaan tapahtuman järjestäminen olisi liian vaarallista niin kauan kun koronaan ei ole rokotetta. Hänen mukaansa riski olisi liian suuri, vaikka festivaaleilla käytettäisiin kasvomaskeja ja ylläpidettäisiin sosiaalista etäisyyttä.

– Koronaviruksen kanssa eläminen tarkoittaa varovaisesti elämistä, Söder lisäsi.

Oktoberfest järjestetään tavallisesti syyskuun ja lokakuun vaihteessa. Oktoberfest on kertonut, että viime vuosina tapahtumaan on osallistunut noin kuusi miljoonaa vierasta vuositasolla.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että tapahtumaan odotettiin saapuvaksi jopa kaksi miljoonaa ulkomaista vierasta.

Edellisen kerran olutfestivaali peruttiin toisen maailmansodan aikana. Sen lisäksi, että sota on pannut hanat säppiin, on Oktoberfest peruttu historiansa saatossa myös terveyskriisien vuoksi. Kolera piti kaljateltat tyhjinä vuosina 1854 ja 1873.

AFP:n mukaan saksalaiset joivat ihmistä kohden keskimäärin 102 litraa olutta vuonna 2018. Euroopan sisällä ainoastaan itävaltalaiset ja tshekit kykenevät päihittämään saksalaiset oluen kulutuksessa.

Saksassa 58 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohti

Saksa on alkanut höllentää koronarajoituksiaan. Viikkoja kestäneiden liikkumisrajoitusten jälkeen maa alkoi maanantaina muun muassa avata uudelleen yksittäisi pieniä kauppoja.

Vaikka tartuntamäärät ovat vastanneet Saksassa muita koronan pahasti runtelemia Euroopan maita, ovat koronakuolemien määrät pysyneet muita alhaisempina.

Maailman koronatartuntatilannetta seuraavan Worldometer-sivuston mukaan tartuntojen määrä lähentelee Saksassa 150 000:tta. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin maassa on kuollut lähes 4 900 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna koronaan on Saksassa kuollut 58 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku oli Worldometerin mukaan tiistaina puoliltapäivin 18.

Asiantuntijoiden mukaan Saksan muihin maihin suhteutettuna alhaisemmat kuolinluvut ovat laajan koronatestauksen ja tehohoidon kapasiteetin ansiota.

STT

