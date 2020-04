Kanadan joukkoampumisesta epäilty pahoinpiteli tyttöystävänsä ennen iskua

Kanadan viime viikonlopun joukkoampumisesta epäilty pahoinpiteli tyttöystävänsä ennen iskua, kertoo Kanadan ratsupoliisi. Tämä on poliisin mukaan voinut käynnistää joukkoampumiseen johtaneen tapahtumaketjun.

Epäillyn motiivi on yhä epäselvä, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina. Aikaisemmin poliisi on kertonut, että uhrit valikoituivat todennäköisesti ainakin osin satunnaisesti.

Poliisi kertoo, että tyttöystävä oli paennut epäiltyä ja piiloutunut metsään. Myöhemmin hän ilmoitti poliisille, että häntä pahoinpidellyt oli pukeutunut univormuun ja ajoi valepoliisiautoa.

22 ihmistä menetti henkensä maan itärannikolla sijaitsevan Nova Scotian provinssin ampumisessa. Lisäksi poliisi ampui 51-vuotiaan epäillyn takaa-ajon päätteeksi.

Historian vakavin ampuminen

Muutama päivä ampumisen jälkeen Kanadan pääministeri Justin Trudeau ilmoitti, että maa aikoo kiristää aselakejaan.

Nova Scotian ampuminen on ampuminen historian vakavin ampumistapaus.

Ennen Nova Scotian tragediaa Kanadan historian vakavin joukkoampuminen tapahtui 6. joulukuuta 1989 Montrealissa. Silloin aseistanut mies ampui Montrealin teknillisen yliopiston 14 naisopiskelijaa ja sen jälkeen itsensä.

STT

Kuvat: