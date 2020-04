Kansalaiset uskovat, että taloustieteilijät ja hallitus kertovat totuuden Suomen kehityksestä – naiset luottavat hallitukseen miehiä enemmän

Yli kolme neljästä suomalaisesta pitää taloustieteilijöitä ja tutkimuslaitoksia luotettavina tietolähteinä, kun kyse on maan kehityksestä. Asia selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Korkeaa luottamusta herättävät myös pääministeri ja hallitus, joiden maan taloutta ja kehitystä koskevia viestejä pitää totuudenmukaisina tai jokseenkin totuudenmukaisina suunnilleen kaksi kolmesta. Opposition viestintää piti totuudenmukaisena hieman alle puolet vastaajista, kun taas yli 40 prosenttia epäili sitä lähinnä harhaanjohtavaksi.

Tiedotusvälineitä pitää luotettavana reilut puolet vastaajista, mutta yli kolmannes arvioi niiden uutisointia harhaanjohtavaksi.

Naiset luottavat kyselyn mukaan hallitukseen ja pääministeriin sekä mediaan miehiä enemmän. Vastaavasti oppositioon luottavissa on enemmän miehiä kuin naisia.

Puoluekanta vaikuttaa luottamukseen. Perussuomalaisten kannattajat erottuvat joukosta siinä, että he luottavat keskimääräistä vähemmän kaikkiin muihin tutkimuksessa esitettyihin viestijätahoihin paitsi oppositioon.

Iäkkäämmillä on ylipäätään nuorempia enemmän luottamusta maan kehitystä ja taloutta koskevaan viestintään.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin 1 053 ihmistä. Sen virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT