Kansalaisopiston kurssit pyörivät etänä Somerolla – ”Poikkeusoloissa opetus on jopa tärkeämpää kuin normaalitilanteessa”, sanoo opiskelija.

Somerolainen Tuuli Holm esittelee kansalaisopistossa tekemäänsä uutta työtä. Tuuli on ollut viisi vuotta mukana Somero-opiston taidekoulussa ja on parhaillaankin, sillä opetus jatkuu koronaviruksesta huolimatta. Nyt lapset tekevät taidetta kotona opettajan antamien ohjeiden mukaan.

– On tosi kiva, että taidekoulu on jatkunut. On ollut mukava etsiä kotoa erilaisia tavaroita ja tehdä niistä uusia juttuja, 11-vuotias Tuuli sanoo.

Tyytyväinen on myös Tuulin äiti Johanna Holm.

– Tuuli on todella kiinnostunut kaikesta itse tekemisestä. Hän on ollut aivan innoissaan kotitehtävistä. Luovuus on todella kukkinut.

Johanna Holm on onnellinen myös omasta puolestaan.

– Olen itse Somero-opistossa ekspressiivisen taideilmaisun kurssilla ja myös sen opetus on jatkunut etänä. Tämä on mahtava juttu, sillä kurssit tuovat iloa ja tekemistä ihmisille.

Holm korostaa kansalaisopiston merkitystä kriisin keskellä:

– Näissä poikkeusoloissa opetus on jopa tärkeämpää kuin normaalitilanteessa.

Somero-opisto järjestää etäopetusta yli 50 kurssilla. Opetusta annetaan taideaineiden lisäksi muun muassa kielissä, kädentaidoissa, musiikissa, joogassa ja tanssissa. Somero-opiston koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä kertoo, että etäopetusta järjestetään niin Somerolla kuin Koskella.

Myös verkkoluennot jatkuvat ja niitä on jonkin verran lisätty. Aiemmin kirjastossa järjestettyä ilmaista digitukea tarjotaan nyt puhelimitse kaksi kertaa viikossa.

Opisto on keskeyttänyt opetuksen 34 kurssilla.

– Opetusta ei ole esimerkiksi entisöinti-, puutyö- ja keramiikkakursseilla, joilla pitäisi kokoontua tiettyyn tilaan. Myös pienten lasten muskarit ovat tauolla, sillä lapsiperheillä on tällä hetkellä kotona paljon järjesteltävää, Ryhtä huomauttaa.

Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen kertoo opiskelijoiden olleen opetuksesta todella mielissään. Turkulainen opettaa itse taideaineita ja käsitöitä.

– Kurssilaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä siitäkin huolimatta, että nettiyhteydet ovat välillä pätkineet. Moni yksinäinen on iloinnut siitä, että saa tavata toisia verkon välityksellä.

Etäopetuksessa on käytetty hyväksi muun muassa Facebookia, Skypeä ja Meet-ohjelmaa.

– Osalla ryhmistä on yhteisiä verkkoistuntoja. Joillakin kursseilla taas kurssilaisille lähetetään ohjeita ja tehtäviä, joita he saavat tehdä omassa aikataulussaan, Turkulainen toteaa.

Lasten opetuksessa on keskitytty istuntojen sijasta etätehtävien antamiseen.

– Lapset joutuvat istumaan koulujen etäopetuksen takia niin paljon koneen ääressä, että emme ole halunneet enää lisätä heidän verkkoaikaansa.

Taidekoulua vetävä Turkulainen on antanut lapsille etätehtävät toteutettavaksi kotoa löytyvistä materiaaleista. Hän on itse saanut kuvat lasten töistä katsottavaksi ja kommentoitavaksi.

– Lasten luovuus on kukkinut todella. Kun heidän piti tehdä pilvenpiirtäjä, teki eräs poika linnunpöntöistä pilvenpiirtäjän linnuille!

Turkulainen pitää opetuksen jatkumista koronaepidemian aikana äärimmäisen tärkeänä, vaikka se onkin vaatinut paljon työtä.

– Kansalaisopisto voi lisätä ihmisten hyvinvointia nyt, kun elämä on viruksen takia totaalisesti muuttunut.

Hän on nähnyt epävarmuuden keskellä myös hyvää.

– Yhteisöllisyys ja toisista välittäminen on kasvanut päivittäin. Näin suurta oppilaiden toinen toistensa kannustusta en ole ennen nähnyt.

Somero seudun ainoa etäopettaja

Somero-opisto on ainoa kansalaisopisto Salon seudulla, joka antaa tällä hetkellä etäopetusta.

Seudun muiden opistojen eli Salon kansalaisopiston, Paimion opiston, Kemiönsaaren aikuisopiston ja Marttilassa opetusta järjestävän Auranlaakson kansalaisopiston toiminta on koronaviruksen takia keskeytetty.

Salon kansalaisopiston toiminta on lakkautettu kaupungin päätöksellä toistaiseksi. Samalla henkilökunnan työvelvollisuus on päättynyt.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä huomauttaa, että kansalaisopiston etäopetuksen käynnistäminen nähtiin Salossa haastavana.

– Etäopetus olisi edellyttänyt mittavia lisätoimia, joihin ei nähty tässä tilanteessa olevan mahdollisuuksia, Niemelä sanoo.