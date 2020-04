Käräjäoikeus hylkäsi perussuomalaisten Mäenpään ja päätoimittajien syytteet

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi tiistaina kaikki syytteet jutussa, joka koskee maakuntalehdissä viime vuoden tammikuussa julkaistua kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) mielipidekirjoitusta.

Mäenpäätä syytettiin kunnianloukkauksesta ja Ilkan ja Pohjalaisen entisiä päätoimittajia Satu Takalaa ja Toni Viljanmaata päätoimittajarikkomuksesta.

Oikeus pohti kahta kirjoituksen väitettä. Mäenpää kirjoitti syyttäjän mukaan ensinnäkin valheellisesti, että Etelä-Pohjanmaan opistossa olisi tapahtunut raiskaus.

Oikeus huomautti, että Ilkassa julkaistun kirjoituksen otsikossa oli kyllä, toisin kuin Pohjalaisessa seuraavana päivänä julkaistun kirjoituksen otsikossa, käytetty raiskaus-sanaa. Muutoin kirjoituksesta kuitenkin kävi sen kokonaisuutena lukien oikeuden mukaan selvästi ilmi, että kysymys oli epäilystä.

– Näyttämättä on siten jäänyt, että Mäenpää olisi väittänyt opistossa tapahtuneen raiskauksen. Otsikkoa rasittava epätarkkuus ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, oikeus kirjoittaa tuomiossa.

Mäenpäällä oli vahvoja perusteita pitää kirjoittamaansa totena

Toisekseen oikeus pohti Mäenpään väitettä opiston rehtorista. Syytteen mukaan Mäenpää väitti, että opiston rehtori on rikkonut virkavelvollisuuttaan laiminlyömällä tehdä raiskausasiassa tutkintailmoituksen, eikä asia ole edennyt lainkaan poliisille.

Mäenpään kritiikki osoittautui jälkeenpäin aiheettomaksi ja oikeus totesi, että kirjoitus sisälsi virheellisiä tietoja tai vihjauksia. Oikeuden mukaan Mäenpäällä oli kuitenkin vahvoja perusteita pitää totena kirjoittamaansa, joten tahallisuus puuttui. Kirjoitus perustui Ilkassa julkaistuun uutiseen, jossa rehtoria haastateltiin. Oikeuden mukaan Mäenpää on voinut pitää uutista luotettavana lähteenä.

Uutisesta ja rehtorin käyttämistä ilmaisuista on oikeuden mukaan omiaan syntymään lukijalle mielikuva, jonka opiston sisäisesti on selvitetty perin pohjin raiskausepäily ilman, että asiaa olisi annettu poliisin tutkittavaksi. Sittemmin on selvinnyt, että poliisi on ollut asian kanssa tekemisissä yhden puhelun verran.

Koska Mäenpään kunnianloukkaussyyte mielipidekirjoituksen sisällöstä kaatui, kaatuivat myös päätoimittajien syytteet liittyen mielipidekirjoituksen julkaisuun.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.

https://yle.fi/uutiset/3-11296732

STT

Kuvat: