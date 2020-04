Kassat ja Kela varautuvat valtaviin hakemusmääriin – viive työttömyysturvassa voisi pakottaa turvautumaan toimeentulotukeen

Sekä Kelassa että työttömyyskassoissa varaudutaan hakemusmäärien hurjaan kasvuun koronaviruspandemian aiheuttamien yt-neuvotteluiden vuoksi. Esimerkiksi Suomen suurin työttömyyskassa YTK ennakoi jäsenkyselyidensä perusteella, että huhtikuun aikana käsiteltäväksi voi olla tulossa yli 100 000 hakemusta.

– Toivottavasti määrä ei muodostu ihan niin suureksi, mutta se voi olla suurempikin. Tilannetta on todella vaikea ennakoida, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Palvelualojen työttömyyskassassa ei johtaja Ilkka Nissilän mukaan vielä näy ruuhkaa, mutta tulevaan on varauduttu nostamalla kapasiteettia esimerkiksi lisärekrytoinneilla, sisäisillä työjärjestelyillä ja osin ylityöllä.

– Teemme kaiken mahdollisen ja vähän mahdottomiakin, jotta jäsenet saisivat rahaa mahdollisimman nopeasti, hän kertoo STT:lle sähköpostitse.

Alamäki kertoo myös YTK:n rekrytoineen kymmeniä uusia ihmisiä hakemusten käsittelyyn.

Työttömyystukeen tulossa ruuhkaa

Kelassa paine kohdistuu ensisijaisesti työttömyysetuuksiin. Kelan lakimies Teija Hautera kertoo, että tällä hetkellä työttömyysetuushakemusten käsittelyaikojen tilanne on hyvä, mutta sen odotetaan muuttuvan haastavaksi lähiviikkoina. Työttömyysetuutta haetaan takautuvasti, ja hakijan on ensin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi.

Hauteran mukaan alustava arvio on, että lomautuksien seurauksena tulee 60 000 uutta perusturvan työttömyysetuushakemusta. Uutena tehtävänä Kelalle tulee myös yrittäjien toimeentulon turvaaminen, sillä yrittäjät voivat koronavirustilanteen vuoksi väliaikaisesti hakea työmarkkinatukea. Näitä hakemuksia odotetaan noin 70 000:ta.

Hautera sanoo, että merkittävä osa uusista hakemuksista tulee käsittelyyn hyvin lyhyen ajan sisällä.

– Tilanne on erittäin haasteellinen. Edessä on historiallinen kevät asiakas- ja työmäärien näkökulmasta.

Käsittelysumaan on varauduttu Kelassa sekä rekrytoinneilla että kouluttamalla muiden etuuksien käsittelijöitä työttömyysetuuksien käsittelyyn. Hautera kertoo, että ylitöitä on jo tehty ja tehdään jatkossakin.

Toimeentulotuki tulee viimesijaisena

YTK:n Alamäki arvioi, että hakemusruuhka voi venyttää käsittelyä jopa kuukausien mittaiseksi. Palvelualojen Nissilä ei vielä ennusta mahdollisten viiveiden kestoa, mutta sanoo käsittelyprosessin olevan joka tapauksessa työttömyysturvajärjestelmän pullonkaula.

Jos työttömyysturvan maksu viivästyy, jonoa kertynee myös toimeentulotuen puolelle. Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen Kelasta kertoo, etteivät hakemusmäärät ole vielä nousseet merkittävästi. Mahdolliseen määrän kasvuun on kuitenkin myös toimeentulotuen osalta varauduttu rekrytoinneilla ja perehdytyksillä.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, eli siihen tukeudutaan vasta, kun muita vaihtoehtoja ei ole. Valkonen sanoo, että uusia asiakkaita saattaa tulla esimerkiksi yrittäjistä tai keikkatyöläisistä sekä kesätyönsä menettäneistä opiskelijoista.

Pullonkauloja lievitetään sääntömuutoksilla

Pullonkaulojen tukkeutumisen välttämiseksi sekä Kela että kassat ovat esittäneet useita kevennyksiä etuuksiin liittyviin vaatimuksiin. Hauteran mukaan ehdotetuilla muutoksilla voidaan auttaa käsittelyaikoja pysymään kohtuullisina. Hän huomauttaa, että poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja.

Monia muutoksia on jo tehtykin. Esimerkiksi torstaina sosiaali- ja terveysministeriö suositteli kunnille ja Kelalle yhteistyötä toimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Lisäksi toimeentulotuen kriteereitä on väliaikaisesti höllätty niiden uusien asiakkaiden osalta, jotka koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi turvautuvat toimeentulotukeen tilapäisesti. Heiltä ei edellytetä esimerkiksi omaisuuden realisointia osakkeiden, rahastojen ja rahasto-osuuksien osalta, vaan tukipäätöksessä huomioidaan vain pankkitilillä oleva raha.

Kelan Valkonen sanoo muutosten olevan erittäin hyviä sekä asiakkaiden että käsittelijöiden kannalta, sillä työtaakka kevenee ja maksut asiakkaille saadaan liikkeelle nopeammin. Samaan tähtäävät myös YTK:n esittämät muutosehdotukset.

YTK:n Alamäki painottaa, että pullonkaulojen hellittämiseksi tehtävät ratkaisut eivät kuitenkaan ole helppoja. Siksi niitäkin on hänen mielestään huolellisesti harkittava, koska muutosten läpivienti järjestelmiin kestää oman aikansa.

Tarkkuutta toivotaan myös hakijoilta

Käsittelykuorman lisäksi etuuksiin kohdistuu myös huomattava taloudellinen rasitus. YTK:n Alamäki sanoo, että nyt akuutein haaste on kuitenkin hakemuskäsittelyssä.

– Jos koko taloudellinen ahdinko kovasti syvenee ja pitkittyy, toki erilaiset puskurirahastot tulevat myös haastetuiksi.

Palvelualojen Nissilä kirjoittaa sähköpostissaan, että kassan tasoitusrahasto vastaa normaalioloissa noin 2,5 vuoden kassan vastuulla olevia etuusmenoja.

Nissilä muistuttaa, että myös hakijat itse voivat sujuvoittaa kaikkien osapuolten työtä tutustumalla hakuohjeisiin kunnolla, täyttämällä hakemukset huolellisesti ja toimittamalla tarvittavat liitteet.

– Lisäselvitysten tekeminen vie todella paljon työaikaa kassan käsittelijöiltä.

