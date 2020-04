Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta ja eroon rajoituksista

Suomalaisyritykset uskovat, että koronaviruksen nykyistä laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi liiketoimintaan myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Asia selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä, johon vastasi noin 3 000 jäsenyritystä.

Kyselyyn vastanneista yli puolet uskoi laajemman testauksen ja jäljityksen olevan reitti ulos tämänhetkisistä rajoituksista. Vastaajat kokivat nykyisistä rajoituksista liiketoiminnalleen haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset sekä ravintoloiden, baarien ja koulujen sulkemiset.

Vajaa puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi koronatilanteen jo tuoneen tullessaan lomautuksia tai irtisanomisia. Suurempi osa, noin 60 prosenttia, arvioi henkilöstön määrän vähenevän tulevina kahtena kuukautena.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki huomauttaa tiedotteessa, ettei työttömyydeltä vältytä kokonaan.

– Mutta hallituksen toimista riippuu, kuinka suuri osa lomautetuista työntekijöistä pääsee palaamaan takaisin töihin ja kuinka iso osa päätyy työttömäksi, hän sanoo.

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronavirusepidemian vaikuttavan negatiivisesti liikevaihtoon kahden kuukauden aikana. Kotamäki sanoo, etteivät näkymät ole kuitenkaan heikentyneet edelliseen, kolme viikkoa sitten tehtyyn kyselyyn verrattuna.

”Tilanne on siis erittäin huono” – muttei enää laajasti heikentynyt

Kotamäki uskoo hallituksen toimien tuoneen yrityksille joustavuutta ja turvaa, mutta varsinaisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

– Toisaalta yritysten kokema taloustilanne ja lähitulevaisuuden odotukset ovat heikentyneet viimeisen reilun kuukauden aikana niin voimakkaasti, että voi myös sanoa lattian tulleen vastaan. Tilanne on siis erittäin huono, mutta ei se enää laajamittaisesti heikentynytkään ole, hän sanoo.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa tiedotteessa, että hallituksen olisi rajoituksista päättäessään mietittävä tarkasti terveyden lisäksi taloutta, työpaikkoja ja yrityksiä.

– Ihmisten liikkumisen kieltäminen on läheisesti yhteydessä taloudellisen aktiviteetin vähentymiseen. Taloudellisten tappioiden minimoimiseksi olisikin ihmiset hyvä saada liikkeelle sopivan varhain – kuitenkin terveydellinen turvallisuus huomioiden. Yrityskentän viesti tähän on looginen: testaa, jäljitä, hoida – ja poista rajoituksia mahdollisimman pian asteittain, Romakkaniemi sanoo.

Kotamäen mukaan pelkästään epidemian torjuntaan keskityttäessä talous pysähtyy ja yritykset kaatuvat.

– Paluu normaaliin elämään on mahdollista vain, jos laajamittainen konkurssien aalto sekä työsuhteiden katkeaminen pystytään välttämään, hän toteaa.

STT

