Koronavirus siirtää Pihtiputaan keihäskarnevaalien juhlatapahtuman vuodella eteenpäin

Koronaviruspandemia katkaisi Pihtiputaan keihäskarnevaalien vuodesta 1971 keskeytyksittä jatkuneen perinteen. Karnevaalien 50. kilpailu oli tarkoitus järjestää 28. kesäkuuta, mutta Keihäskarnevaalit ry:n hallitus päätti siirtää juhlatapahtuman kesään 2021.

Keihäskarnevaalit alkoi kilpailuna, mutta se on laajentunut nuorten keihäskouluksi ja kokonaisuudessaan viisipäiväiseksi tapahtumaksi.

Tänä vuonna tapahtuma oli tarkoitus aloittaa keihäskoulun opetusohjelmin 24. kesäkuuta. Karnevaalien loppuhuipennuksena ovat naisten ja miesten kilpailut.

Tapahtuman perumisen taustalla on muun muassa huoli nuorten keihäskoululaisten ja heidän perheidensä terveydestä. Lisäksi tiedossa ei ole, millaisia mahdollisia rajoituksia joukkokokoontumisissa ja matkustamisessa on kesäkuun lopussa.

– Halusimme tehdä päätöksen ajoissa, koska myöhäisempi päättäminen olisi vaikeuttanut järjestelyitä huomattavasti, Keihäskarnevaalit ry:n puheenjohtaja Ahti Paananen sanoi tiedotteessa.

Keihäskarnevaalit järjestetään tällä tietoa heinäkuun alussa 2021.

