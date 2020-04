Keihäsmestari Janis Lusis kuoli 80-vuotiaana – ”Hän oli heittäjänä ihan superluokkaa”

Keihäänheiton olympiavoittaja ja seitsemänkertainen arvokilpailumitalisti Janis Lusis on kuollut 80-vuotiaana, kertovat Baltian uutistoimisto BNS ja Latvian yleisurheiluliitto. Lusis taisteli vakavaa sairautta vastaan.

Lusis syntyi Latviassa 1939, mutta maa liitettiin pian osaksi Neuvostoliittoa. Hän edusti urheilijana Neuvostoliittoa ja voitti olympiakullan vuoden 1968 Meksikon olympialaisissa, joissa hän jätti toiseksi Suomen Jorma Kinnusen. Lusis ylsi mitaleille myös Tokion olympialaisissa 1964 ja Münchenissä 1972. Tokiossa Suomen Pauli Nevala vei voiton.

EM-kultaa Lusis juhli muun muassa Helsingissä 1971.

Tieto suurheittäjän kuolemasta suretti Lusisin kilpakumppaneihin lukeutunutta Hannu Siitosta, joka kamppaili legendaa vastaan kahdessa olympiafinaalissa ja EM-kisojen heittopaikoilla. Suru-uutinen hätkähdytti, vaikka Lusisin terveysvaikeudet olivatkin tiedossa.

– Hän oli heittäjänä ihan superluokkaa. Teknisesti huippu ja kova harjoittelija. Ja tietenkin äärettömän kova kilpailija, Siitonen muisteli.

– Kilpailuissa hän oli rauhallinen, ei räiskyvä. Ja vaikka kielimuuria olikin, hän vaikutti aina hienolta ihmiseltä, Siitonen jatkoi ja mainitsi Lusisin olleen myös kova kalamies ja Suomen ystävä, joka vieraili Siitosenkin luona Parikkalassa ja nosti Simpelejärvestä haukea oikein urakalla.

Lusis oli pitkään suomalaisheittäjien peikkona: vuosina 1962-72 arvokisoissa hän taipui suomalaisille vain Tokion olympiakisoissa Nevalan oltua parempi. Siitonen muistaa erään reissun 1970-luvun alkuvuosilta, kun matkaa tehtiin Helsingin Maailmankisoihin yhdessä Jorma Kinnusen kanssa.

– Jorma sanoi autossa kohti Helsinkiä, että ei ole voittanut Lusista ikinä. Etkä voita sinäkään, hän sanoi minulle, Siitonen hymyilee.

– No, minä voitin hänet sitten ja Jorma joutui tunnustamaan, että voitit sittenkin. Mutta ei ollut helppo voitettava, ei missään nimessä.

Kimmo Kinnunen muistaa isänsä kilpakumppanin rehtinä miehenä

Jorma Kinnusen pojan Kimmo Kinnusen ensimmäinen muisto Lusisista ajoittuu 1970-luvun ensimmäiselle puoliskolle.

– Se oli talvi 1974, kun Janis oli heittämässä Äänekosken maapohjahallissa. Minulla on siitä muistikuvia. Olin 6-vuotias, Kinnunen kertoi STT:lle puhelimitse.

– Myöhemmin tapasimme monesti Keihäskarnevaaleilla, kun hän veti siellä treenejä ja kävi luonamme kylässä. Yksi myöhempi muisto liittyy Barcelonan olympialaisiin (1992). Hän tuli vastaan kisakylässä ja toivotti onnea koko Suomen joukkueelle, Barcelonassa kilpaillut Kimmo Kinnunen sanoi.

Lusis sairasti syöpää. Kinnunen valmentaa latvialaista Lina Muzea ja on ollut viime aikoihin asti selvillä Lusisin tilanteesta.

– Hän oli erittäin pidetty ihminen ja isäni iso ystävä. Vielä vuonna 2015 hän kävi Keihäskarnevaaleilla, Kinnunen avasi.

Jorma Kinnunen kuoli viime kesänä. Kinnunen taipui hopealle Meksikon olympialaisissa, joissa Lusis oli etevin.

– Isä ei osannut englantia kunnolla, mutta Janis osasi paremmin. Kieli ei kuitenkaan ollut ongelma. He saivat kyllä yhteyden toisiinsa.

– Isä piti aina henkilöistä, jotka ovat kovia tekemään työtä. Harjoittelu oli todella harjoittelua ja totista totta.

Neuvostoliiton koneisto mahdollisti Lusisille ammattilaisuuden urheilijana.

– Rentous ja letkeys olivat asioita, joita Janis painotti keihäänheittäjille. Rytmi oli tärkeä asia. Kolme olympiamitalia, neljä EM-kultaa ja pari maailmanennätystä kertovat paljon, minkälainen heittäjä oli kyseessä. Ihmisenä hän oli lämmin, reilu ja rehti, Kinnunen korosti.

– Hän tykkäsi suomalaisista ja halusi auttaa, kuten useat Keihäskarnevaaleilla käynnit kertovat.

