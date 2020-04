Kiina edistää Etiopiaan sijoittamalla ulkopolitiikkaansa, eikä paikallisesta konsultista siinä ole mitään muista maista poikkeavaa

Kiinalaista alkoholia, tupakkaa ja makeisia. Yhdessä Etiopian Addis Abeban lentokentän tax free -myymälöistä riittää kiinalaistuotteita matkustajille. Lentoliikenne maiden välillä on lisääntynyt vuosien varrella samalla, kun maan kiinalaisväestö on kasvanut.

Kaupungissa nousee kiinalaisyritysten korkeita rakennuksia, ja siellä kulkee Saharan eteläpuolisen Afrikan ensimmäinen metrojuna. Sen ovat rakentaneet kiinalaiset, kuten myös kaupungissa sijaitsevan Afrikan unionin päämajan.

Paikallisella torilla kauppiaat osaavat mandariinikiinaa englannin sijaan.

Kiina on syytänyt 2000-luvulla rahaa Afrikkaan. Ulkomaalaisia yrityksiä konsultoivan Henok Assefan mielestä on selvää, että Kiina on Etiopiassa edistämässä omaa ulkopolitiikkaansa. Se ei kuitenkaan ole hänestä mitenkään poikkeavaa.

– Yhdysvallat toteuttaa omaa strategiaansa, Suomi omaansa. Laajalti tarkasteltuna en näe tässä suurta eroa. Kaikissa suhteissa on omat hyötynsä ja haittansa.

Assefa korostaa, että Kiina on antanut Afrikalle vaihtoehdon, ja se että mailla on valinnanvaraa, on antanut niille strategista valtaa.

– Miksi mikään maa haluaisi olla riippuvainen ainoastaan Euroopasta tai Yhdysvalloista?

Noin puolet maan ulkopuolisesta lainasta on Kiinasta. Kiina on sijoittanut miljardeja euroja projekteihin ympäri Etiopiaa. Maan sijoituskomission varakomissaari Temesgen Tilahun kertoo STT:lle, että maa toivoo nykyisin sijoituksia muun muassa turismiin sekä tieto- ja viestintäteknologiaan.

Etiopia strateginen kohde

Sijoituskomission Tilahunin mukaan ajatuksena on, että kaikki hyötyisivät maahan tulevista sijoituksista, mutta käytännössä se ei ole aina totta.

– Kaupasta Etiopian ja Kiinan välillä hyötyy erityisesti Kiina. Toisaalta me hyödymme sijoituksista. Erityistä on se, että kiinalaissijoittajat ovat täällä jäädäkseen, hän sanoo.

Etiopia kiinnostaa sijoittajia muun muassa sen strategisen sijainnin takia. Maa sijaitsee useiden reittien risteymäkohdassa. Se on väkiluvultaan maanosan toiseksi suurin, ja maassa asuu paljon nuoria. Kiinan lisäksi Etiopiaan sijoittavat esimerkiksi Persianlahden maat ja Turkki.

Tilahun näkee, että Etiopia on ollut varovainen kiinalaissijoitusten kanssa, vaikka mahdollisuus itsemääräämisoikeuden menettämisestä on olemassa. Esimerkiksi lainojen kanssa ongelmiin joutunut Sri Lanka joutui luovuttamaan merkittävän sataman kiinalaiskäyttöön 99 vuodeksi.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on pohdittu, kuinka paljon Kiina ohjaa myös afrikkalaisten maiden päätöksentekoa globaaleilla areenoilla. Assefa arvioi, että Kiina tuskin tukisi maata, joka äänestäisi Taiwanin itsenäisyyden puolesta.

”Katsokaa, kun kiinalaiset huijaavat lapsia”

Assefan mielestä Kiinan tuomat edut voivat olla hyödyllisiä ainoastaan, jos afrikkalainen hallinto on kunnossa ja maissa pystytään kasvattamaan tuottavuutta. Hänestä Eurooppa ja Yhdysvallat eivät huomioi tarpeeksi Afrikan maiden korruptiota, kun puhutaan Kiinasta. Se, että afrikkalaiset nähdään passiivisina toimijoina, joita Kiina ohjailee, on Assefasta rasistista.

– Aivan kuin afrikkalaisia ei olisi olemassa. Oikeastaan tässä on myös rasistinen elementti: ”katsokaa, kun kiinalaiset huijaavat lapsia”. Miksi afrikkalaiset eivät voisi itse ottaa vastuuta?

Jos sijoitukset ohjataan oikein, ne voivat parantaa maan tuottavuutta ja ihmisten oppimista. Ne edistäisivät integraatiota maailmantalouteen.

– Luulen, että maailma ei oikein usko, että meillä on paljon annettavaa, mutta meillä on. Kuinka voidaan siirtää esteet, jotta Afrikan osallistuminen olisi hyödyllistä myös muulle maailmalle?

– Me emme halua olla taakka, haluamme olla tuottava maanosa.

Assefaa kyllästyttää toistuvasti vakuutella ulkomaalaisia Etiopian potentiaalista.

– Potentiaali voi olla jotain niinkin yksinkertaista, että täällä on paljon ihmisiä. Seuraava nero voi olla täältä. Seuraava globaali innovaatio voi olla täältä.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi mobiiliraha on alun perin kehitetty Keniassa.

Toinen esimerkki liittyy kahviin, josta Etiopia on kuuluisa. Tosin laadultaan paras kahvi ei kuulemma jää Etiopiaan vaan jatkaa globaaleille markkinoille.

– Yli 90 prosenttia maailman kahvilajikkeista esiintyy Etiopiassa. Jos maailmassa leviäisi kahville vahingollinen geneettinen tauti, pitäisi siihen tulla hakemaan ratkaisua Etiopiasta, Assefa sanoo.

Järjestäytyminen kiellettyä

Kiinalaisyritykset dominoivat rakennusalalla. Maan ammattiliittojen liittouman tiedotuksesta vastaavan Measho Berihun mukaan 70 prosenttia alan yrityksistä on kiinalaisia.

– Työntekijöiden järjestäytyminen on kiellettyä kiinalaisissa yrityksissä, vaikka kansallinen laki sen sallii.

Kun kiinalaisyrityksessä yritetään järjestäytyä, ammattiosastojen johtajat erotetaan, Berihu kertoo. Liittouma vie tapauksia oikeuteen, mutta hänen mukaansa usein päätöksissä suositaan liiketoimintarauhaa työntekijöiden oikeuksien sijaan.

Rakennuksilla ongelmana ovat myös puutteet työturvallisuudessa. Ihmisiä kuolee ja vammautuu työtapaturmissa, kun heillä ei ole tarvittavia varusteita tai turvallisuuskoulutusta. Liitot voisivat neuvoa korvauksien hakemisessa, mutta moni ei edes tiedä, että korvauksia voisi saada.

Etiopiassa on viime aikoina puhuttu eri alojen minimipalkoista, ja ne koskisivat myös kiinalaisia yrityksiä. Rakennusalalla työskentelevät tienaavat 2,5-3 euroa päivässä.

Sijoituskomission Tilahun ei näe suurtakaan eroa siinä, miten kiinalaiset ja muut yritykset kohtelevat työntekijöitään. Berihu on jossain määrin samaa mieltä.

– Minulla on kysymys. Kun länsimaalaiset tutkijat, poliitikot ja journalistit tulevat Etiopiaan ja Afrikkaan, he usein keskittyvät Kiinaan. Miksi näin? Tilahun sanoo.

