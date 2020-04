Kiinan huoli oireettomista koronaviruksen kantajista kasvaa

Kiina kertoo olevansa yhä enemmän huolissaan viruksen oireettomista kantajista.

Uutistoimisto Xinhuan mukaan Kiina pyrkii nyt jäljittämään entistä tehokkaammin ”hiljaisia” viruksen kantajia, koska nämä ovat yhä vaarassa levittää virusta.

Kiinan kansallisen terveyskomission mukaan 1 104 oireetonta taudin kantajaa on tällä hetkellä lääketieteellisen tarkkailun alaisina. Todellisuudessa heitä lienee siis enemmän.

Kiinan hallinnon raportin mukaan maassa pitäisi nyt tiivistää vahvistettujen potilaiden kontaktien jäljittämistä ja ulkomailta palaavien matkustajien seurantaa. Lisäksi sairaaloiden pitäisi myös raportoida heti oireettomat kantajat kansalliseen tietokantaan.

Uusien koronavirustartuntojen määrä ovat hidastunut Kiinassa. Uusia tartuntoja on raportoitu etenkin ulkomailta palaavilta.

Eilen maa avasi suljettuna olleen Wuhanin kaupungin. Wuhan on maailman ensimmäinen paikka, jossa koronavirustartunta ensimmäisen kerran havaittiin.

Etelä-Koreassa alhaisin määrä tartuntoja sitten helmikuun

Myös muualla Aasiassa tartunnat ovat olleet laskusuunnassa. Etelä-Koreassa on vahvistettu 39 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertovat muun muassa CNN ja Guardian.

Guardianin mukaan uusien tartuntojen määrä on alhaisin sitten helmikuun 20. päivän.

Virukseen on kuollut maassa 204 ihmistä. Tartuntoja noin 51 miljoonan asukkaan maassa on todettu 10 423.

Etelä-Korea on saanut kansainvälistä kiitosta koronaviruksen vastaisista toimistaan. Maa on muun muassa testannut väestöä laajasti ja käyttänyt matkapuhelimia koronavirustartuntojen jäljittämiseen.

Maan hallinto on kuitenkin muistuttanut, että vaara ei ole vielä ohitse ja kehottanut ihmisiä välttämään uskonnollisia kokoontumisia pääsiäisen aikana.

Taiwan ja WHO sanasodassa koronaviruksen vuoksi

Taiwan vaatii anteeksipyyntöä Maailman terveysjärjestö WHO:lta.

Taustalla on järjestön pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin eilinen kommentti, jossa hän syytti Taiwanin hyökänneen häntä vastaan ja käyttäneen rasistisia nimityksiä hänestä.

– Kolme kuukautta sitten tämä hyökkäys tuli Taiwanista — he alkoivat kritisoida minua kaiken keskellä, loukata ja käyttivät rasistisia nimityksiä, mutta en välittänyt, hän kertoi toimittajille.

Taiwan on kiistänyt syytökset jyrkästi.

– Maamme ei ole koskaan julkisesti hyökännyt häntä vastaan tai tehnyt mitään syrjiviä kommentteja, sanoi ulkoministeriön edustaja Joanne Ou.

– Vaadimme välitöntä selvennystä ja anteeksipyyntöä johtaja Tedrosilta äärimmäisen vastuuttomasta panettelusta, hän lisäsi.

Taiwan syyttää, ettei WHO vastaanota sen tietoja

Taiwanin ja WHO:n välit ovat olleet ennätyskireät koronaviruspandemian aikana, vaikka Taiwan on pitänyt viruksen verrattain hyvin hallinnassa. Maassa virukseen on kuollut vain viisi ja vahvistettuja tapauksia on 379.

Kireiden välien taustalla on se, että Taiwan on suljettu ulos WHO:sta Kiinan painostuksen takia. Kiina pitää Taiwania yhä kapinallisena maakuntanaan, joka tullaan aikanaan palauttamaan emämaan yhteyteen.

Taiwan onkin syyttänyt WHO:ta siitä, että se ei ole jakanut Taiwanin tarjoamia tietoja koronaviruksesta jäsenmailleen, vaikka maa on hoitanut viruksen mallikkaasti.

Maa on myös syyttänyt WHO:ta siitä, että se jätti huomiotta Taiwanin varoitukset uudesta viruksesta. Taiwanin mukaan se varoitti järjestöä asiasta jo joulukuun lopussa, mutta tietoja ei jaettu muille maille, kertoo Financial Times.

WHO:n edustaja katkaisi haastattelun Taiwanista kysyttäessä

Hälyä on herättänyt myös mediassa raportoitu tapaus, jossa WHO:n korkea-arvoinen neuvonantaja Bruce Aylward päätti puhelinhaastattelun sen jälkeen, kun häneltä kysyttiin saarivaltion asemasta järjestössä.

Asiasta kertoo muun muassa BBC. Tapaus sai alkunsa, kun hongkongilainen televisiokanava teki videohaastattelun Aylwardin kanssa maaliskuun lopussa.

Haastattelussa journalisti Yvonne Tong kysyi Taiwanin asemasta Aylwardilta.

Aluksi Aylward vastasi kysymykseen pitkällä hiljaisuudella. Tämän jälkeen hän väitti, että ei olisi kuullut kysymystä. Tongin jatkaessa kyselyä aiheesta Aylward lopulta sulki puhelimen.

Puhelun alkaessa uudelleen Tong kysyy, saisiko hän Aylwardilta Taiwania koskevan kommentin.

– Olemme jo puhuneet Kiinasta, Aylward vastasi.

Kommentti on herättänyt närkästystä, koska sen on katsottu toteavan, että Taiwan on todellisuudessa osa Kiinaa.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt WHO:ta liiasta Kiina-myötäilystä ja uhannut leikata järjestön rahoitusta.

Tedros on kiistänyt syytökset.

– Pysykää covid-politiikassa. Sitä me haluamme. Emme välitä henkilökohtaisista hyökkäyksistä, hän sanoi.

Vahvistettuja tapauksia 1,5 miljoonaa koko maailmassa

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä maailmassa on nyt yli 1,5 miljoonaa, kertoo uutistoimisto AFP:n laskenta.

Todellisuudessa tartuntamäärä lienee tätäkin isompi, koska kaikkia epäilyjä ei testata.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi eilen, että noin puolet koronatartunnoista on Euroopassa. Eniten tautitapauksia on vahvistettu Yhdysvalloissa.

Tautiin on maittain kuollut eniten ihmisiä Italiassa.

https://www.theguardian.com/world/live/2020/apr/09/coronavirus-live-news-global-cases-uk-us-usa-worst-daily-death-toll-latest-updates

https://www.ft.com/content/2a70a02a-644a-11ea-a6cd-df28cc3c6a68

https://www.bbc.com/news/world-asia-52088167

https://twitter.com/studioincendo?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1243909358133473285&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-asia-52088167

STT

Kuvat: