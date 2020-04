Kiinasta eilen saapuneet suojavarusteet eivät sovi sairaalakäyttöön, hoivayksiköissä voidaan hyödyntää

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Louneman mukaan Kiinasta eilen saapunut erä suojavarusteita ei täytä sairaalakäytön standardeja. Varusteita voidaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan käyttää hoivayksiköissä.

Louneman mukaan lisää suojamateriaalia on saapumassa ensi viikolla neljällä Finnairin laajarunkokoneella.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan oli pettymys, etteivät suojavarusteet olleet sairaalakäyttöön sopivia. Siihen oli kuitenkin osattu varautua, sillä myös muilla mailla on ollut vastaavia kokemuksia.

– Toivomme, että seuraavien varusteiden vastaavuus olisi parempi, Varhila sanoi koronavirukseen käytettäviä suojavarusteita koskevassa tiedotustilaisuudessa.

Varhilan mukaan seuraavat tilatut varusteet eivät tule samalta toimittajalta kuin tiistaina saapuneet.

Suojavälinemarkkina kaoottinen

HVK:n Louneman mukaan suojavälineitä hankittaessa kaupat on tehtävä nopeasti ja riski on suuri.

– Suojainmarkkina on hyvin kaoottinen verrattuna normaalitilanteeseen. Tällä hetkellä markkinoilla on hyvin monenlaisia kaupantekijöitä. Tavarat eivät välttämättä ole aiemmin tunnettuja merkkejä. Eristä ei välttämättä tiedetä missä ne on valmistettu. Hinnat nousevat koko ajan, kaupat joudutaan tekemään nopeasti ja maksamaan ennakkoon. Kaupallinen riski on huomattavan suuri, Lounema sanoo.

Louneman mukaan jokainen Suomeen saapuva hengityksensuojainlasti testataan VTT:n laboratoriossa, jotta varmistutaan tilatun tavaran olevan haluttua. Louneman mukaan myös muualla on tehty samoja havaintoja, ettei Kiinasta saapunut tavaraerä ole ollut tilatun kaltainen.

– On tyypillistä, että Kiinasta hankittavassa tavarassa asiakirjat ovat kunnossa, kun kauppa on tehty. Kaikki näyttää hyvältä ja sitten tuote ei ole sitä, mitä on tilattu. Tämä on valitettavan yleistä. Nyt se osui meidän kohdalle. Sitä on tapahtunut myös muualla Euroopassa. Laboratoriotestausta ei pystytä tekemään kuin VTT:n laboratoriossa.

Suojavarusteiden käyttö ollut erittäin runsasta

Louneman mukaan valtion varmuusvarastoissa on vielä jonkin verran suojavarusteita jäljellä.

– Huoltovarmuuskeskuksella on hengityksensuojaimia valtion varmuusvarastossa jonkin verran jäljellä. Sieltä on STM:n määräysten mukaan purettu pikku hiljaa käyttöön. Kun alamme saada uutta materiaalia hankintojen kautta, se menee varmuusvarastoon, josta sitten vapautetaan käyttöön, kun ministeriö antaa määräyksiä.

STM:n kansliapäällikkö Varhila taustoitti myös sitä, että suojavarusteiden käyttö on ollut tähän runsasta.

– Suojavarusteiden käyttö on ollut erittäin runsasta siihen nähden, mikä on tautitapausten tai sairaalahoidossa olevien tapausten määrä. Tietyllä tavalla on ehkä ylivarustauduttu tilanteeseen, joka on sinänsä ymmärrettävää. Käyttö on ollut runsaampaa kuin olemme arvioineet ja laskeneet. Joudumme nyt varmistamaan, että varusteet riittävät, Varhila kertoi.

Tulossa uutta tuotantolaitteistoa hengityssuojaimien valmistukseen

Suomeen ollaan hankkimassa uutta tuotantolaitteistoa hengitysmaskien ja hengityssuojainten valmistukseen, kertoi työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen. Hän sanoo, että ensimmäiset uudet tuotantolinjat voitaisiin saada käyttöön 4-5 viikon päästä.

Tuotanto tulee olemaan arvioiden mukaan niin suurta, että terveydenhuollon tarpeet suojavarusteista pystytään mahdollisesti hyvin suurelta osin kattamaan kotimaisella tuotannolla, Peltonen arvelee toiveikkaana.

Lisäksi olemassa olevaa tuotantolinjastoa uudelleen suuntaamalla saadaan käyntiin hengitysmaskien ja -suojainten valmistus.

– Meillä on valmistelut käynnissä tällä hetkellä kolmen yrityksen kanssa tuotannon suuntaamisesta, hän sanoi.

Jo eilen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin. Hän kertoi tuolloin, että hengityssuojaimia alkaa valmistaa 2-3 yhtiötä toukokuun puolella.

Ongelmana suojaimien valmistuksen käynnistämisessä on ollut se, että materiaalien ja laitteiston saamisessa menee aikaa.

STT

