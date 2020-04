Kirkot käyttöön

Yhä useammassa seurakunnassa mietitään, miten kirkkojen käyttöä voitaisiin lisätä nykyisestä.

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kirkot ovat nousseet viime vuosina suosituiksi konserttipaikoiksi, mutta myös muuta käyttöä kaivataan.

Kiristyvä talous ajaa seurakuntia uudenlaiseen ajatteluun. Seurakuntien on mietittävä entistä tarkemmin, miten kiinteistöjä pystytään pitämään tulevaisuudessa yllä.

Monet seurakunnat ovat viime vuosina karsineet kiinteistöjään. Näin on tapahtunut myös Salon seudulla.

Salon seurakunta myi juuri Angelniemen seurakuntatalon, ja muitakin seurakuntataloja on tulossa kauppalistalle. Someron seurakunta etsii parhaillaan ostajaa vanhalle seurakuntatalolle.

Kirkkojen kohdalla myynti ei ole ratkaisu. Kirkot ovat seurakuntien hengellisen elämän keskuksia ja seurakunnilla on velvollisuus pitää arvokkaista rakennuksista huolta.

Kirkkojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi on ryhdytty monessa seurakunnassa jo käytännön toimiin.

Salon keskustan puukirkosta poistettiin viime vuonna osa penkeistä, jotta kirkkoa voidaan käyttää vapaammin erilaisiin kokoontumisiin. Somerolla työryhmä miettii parhaillaan kirkkoihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

Pisimmällä Varsinais-Suomessa ollaan Liedossa, jossa kirkosta poistetaan remontissa kaikki penkit ja urkuparvi. Remontin jälkeen Liedon kirkko soveltuu monipuoliseen toimintaan lasten kerhoja myöten.

Ajatus kirkkojen saamisesta nykyistä tehokkaampaan käyttöön on järkevä. Tämä edellyttää kuitenkin hyvää suunnittelua ja tarkkaa harkintaa, jotta kirkkojen kulttuurihistoriallista perintöä ja arvoa ei vaaranneta.

Muutoksia voidaan tehdä historiaa kunnioittaen. Kirkkojen nostaminen entistä enemmän seurakunnallisen elämän keskuksiksi takaa parhaiten niiden arvon ja merkityksen säilymisen myös jälkipolville.