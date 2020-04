Koko urheilukesä peruttu? Kisko-Triathlonissa tuskin kilpaillaan tänä vuonna, muut Salon seudun suurtapahtumat tarkkailevat koronaviruspandemian etenemistä

Salon seudun urheilukesän isot tapahtumat ovat vaarassa peruuntua kokonaan koronaviruksen vuoksi. Lentopallon lasten ja nuorten jättiturnaus Power Cup siirtyi jo alkuperäiseltä paikaltaan kesäkuun alusta. Turnauksen järjestäjät tekevät kesäkuun alkuun mennessä päätöksen, pelataanko Power Cup mahdollisesti vielä loppukesällä.

Muista suurista Salon seudun tapahtumista 27. kesäkuuta ohjelmassa oleva Kisko-Triathlon peruuntuu lähes varmasti.

– Kyllä se siltä näyttää, Kiskojen Kiskojien puheenjohtaja Timo Virtanen vahvistaa.

Virtasen mukaan koronaviruksessa on kuitenkin vain osasyy.

– Toinen syy on Toijan ja Kirkonkylän välillä olevan sillan remontti. Siinä on vähän huono järjestää urheilukilpailua, kun liikennevalot ohjaavat kulkua. Siinä ei meidän pyöräilykisa pelitä, Virtanen myöntää.

Kisko-Triathlonin järjestäjille siltaremontti tuli yllätyksenä.

– Voi olla, että asiasta on jossain lukenut, mutta en ole nähnyt.

Kisko-Triathlon on järjestetty yhtäjaksoisesti 36 kertaa.

– Kisan siirtäminen loppukesään ei ole mahdollista. Tulisi liian paljon päällekkäisyyksiä, eikä sama porukka jaksa kilpailla joka viikonloppu triathlonissa, Virtanen muistuttaa.

Kiskon Kiskojille tapahtuman peruminen on Virtasen mukaan ”iso tappio”.

– Kilpailusta on tullut meille huomattavasti rahaa. Ilmoittautumisia oli tullut jo aikamoinen määrä. Onneksi olemme jo monta vuotta rakentaneet kisaa eikä meidän tarvitse hankkia joka vuosi hirveän paljon uutta.

Kisko-Triathlonin kanssa samassa viikonvaihteessa olevat Someron Seiväskarnevaalit alkavat jo torstaina 25. kesäkuuta ja kestävät sunnuntaihin asti.

– Katsotaan, miten koronavirustilanne etenee. Pienellä varauksella voi tapahtuman järjestämiseen suhtautua, mutta liitosta ei ole kuulunut asian suhteen vielä mitään, karnevaalipäällikkö Kalle Pomppu Someron Esasta kertoo.

Pomppu uskoo, että vuodesta 1979 lähtien järjestettyjen seiväskarnevaalien tämänvuotinen kohtalo selviää suunnilleen toukokuun puolessavälissä.

– Karnevaaleja on vaikea siirtää toiseen ajankohtaan, koska kilpailukalenteri loppukesälle on jo lyöty lukkoon. Karnevaalit vaativat pitkän viikonvaihteen, eikä sellaiseen löydy oikein tilaa. Kesän alussa kalenteri antaisi myöten paremmin, mutta se ajankohta tulee liian aikaisin vastaan koronaviruksen vuoksi.

Someron Esa menettäisi tuloja karnevaalittomana vuonna.

– Siellä pyörii pitkälti toistasataa ihmisistä, joten kyllä se loven jättää. Pääsisimme kuitenkin sen yli niin, ettei se seuran toimintaan vaikuttaisi, Pomppu painottaa.

Esteratsastustapahtuma Salo Horse Show on määrä hypätä 9.–12. heinäkuuta Salon Urheilupuistossa.

– Valmistelut ovat erittäin pitkällä. Meillä on kaikki valmiudet laittaa viikossa kahdessa tapahtuma pystyyn, kilpailunjohtaja Juha Linna Salon Ratsastusseurasta sanoo.

Linna väläyttää, että Salo Horse Show voitaisiin siirtää myös myöhempään kesään.

– Siirtoa ei ole pohdittu, mutta mahdollista se on, Linna näkee.

Nelipäiväinen tapahtuma on merkittävä Salon Ratsastusseuralle taloudellisesti.

– Taloudellista ahdinkoa meille ei tule. Pääsemme tästä yli, vaikkei tapahtumaa järjestettäisi. Meillä ei ole seurassa varsinaisesti palkattua henkilöstöä urheilutoiminnassa. Olemme tarkastelleet kulurakennetta ja jäädyttäneet kaikki investoinnit, joita ei ole pakko tehdä.

Salon 52. Ampumakisat olisi tarkoitus järjestää Halikon Hevonpäässä Horse Show’n kanssa samassa viikonvaihteessa perjantaista alkaen.

– Jouduimme perumaan keväältä kisoja ja myös kesä näyttää epävarmalta. Toistaiseksi näyttää, että Salon Ampumakisat voidaan pitää. Riippuu kuitenkin siitä, miten kauan poikkeustila Suomessa kestää. Kesäkuun puolivälissä ratkaisu pitää tehdä. Silloinkin menee jo viime tippaan, Salon Seudun Ampujien ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Haapanen arvioi.

Haapanen sanoo, ettei ampumakisojen siirto myöhemmäksi onnistu.

– Kisoissa on päällekkäisyyksiä ja osallistujamäärä jäisi alhaiseksi, kun ampujat jakaantuisivat moneen paikkaan.

Haapasen mukaan kisojen peruminen tiukentaisi Salon Seudun Ampujien taloudellista tilannetta.

– Olisimme tänä vuonna pelkästään jäsenmaksujen varassa, kun kisojen osallistujamaksut jäisivät pois. Koronavirustilanne näkyy myös vapaiden ratavuorojen vuokra-asteessa.

LP Viestin Lemminkäinen: Salo Volleyn voisi siirtää vain muutamalla viikolla

Yksi Suomen pitkäaikaisimmista lentopalloturnauksista, Salo Volley, on muiden kesätapahtumien lisäksi vaarassa peruuntua. 43. kerran järjestettävä turnaus on alkuperäisen aikataulun mukaan määrä pelata 19.–21. heinäkuuta.

– Olemme seuranneet tilannetta, mutta mitään päätöksiä ei ole vielä tehty. Vaakalaudallahan se on, järjestelyistä vastaavan LP Viestin urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen myöntää.

Tapahtuman siirtäminen on yksi vaihtoehto. Kovin pitkälle ei tapahtumaa voi siirtää.

– Mielestäni turnausta voi siirtää maksimissaan kolme viikkoa. Turnaus pitää pelata ennen koulujen alkua, jos siitä haluaa vastaavan tapahtuman. Ei kukaan lähde syyskuussa ulos pelaamaan lentopalloa.

– Eikä sellaista meininkiä saa siirrettyä sisätiloihin, Lemminkäinen miettii.

Salo Volley on LP Viestin suurin yksittäinen tulonlähde. Varsinkin, jos turnauksen aikana paistaa aurinko ja kaljahanat ovat enemmän auki kuin kiinni.

Salo Volleyn peruminen olisikin LP Viestille jo toinen valtava koronan aiheuttama taloudellinen takaisku.

Kainalojutun kirjoittaja: Juha Tuuna