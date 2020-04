Kolmannen sukupolven kilpa-ajajan Niclas Grönholmin tie rallicrossin huipulle on kulkenut monen lajin kautta

Ympäristöystävällisyys on noussut avaintekijäksi henkilöautomarkkinoilla, mutta myös autourheilun huippusarjat F1 ja rallin MM-sarja ovat taipuneet ympäristötalkoisiin. Vaihtoehtoja sarjojen sähköistämiseen kartoitetaan.

Siirtyminen sähköön edes osittain tapahtunee todennäköisemmin ensin pienemmissä sarjoissa. Kilpa-ajaja Niclas Grönholmin mukaan tämä voisi olla rallicrossin iskunpaikka.

– Jos MM-sarja sähköistyy, tehtaat voisivat lähteä mukaan. Sen myötä kuljettajat alkaisivat tienaamaan, Grönholm viittaa tehdastalleihin, jotka voisivat panostaa ajokalustoon ja kuljettajiin.

Toukokuussa 24 vuotta täyttävä Grönholm ajaa isänsä Marcus Grönholmin GRX-tallissa. Niclaksen lisäksi tallin kuljettajista rallicrossin MM-sarjaa kiertävät venäläinen Timur Timerzjanov ja kolmoskuljettaja Joni Wiman.

– Suomessa olisi varmasti paljon lahjakkaita tyyppejä, jotka voisivat nousta huipulle rallicrossissa, mutta budjetin löytäminen kilpailukauteen on vaikeaa. Pitää olla hyvät tukijoukot ja kontaktit, Niclas Grönholm tuumii.

Vallitseva koronavirustilanne ja sen vaikutukset eivät ole hyvä asia talleille ja kuljettajille.

– Toivottavasti sponsorit pysyvät mukana vaikeasta ajasta huolimatta eikä kuljettajia jää pois sarjasta talousongelmien vuoksi. Kaikki tallit ovat yksityisrahoitteisia, Grönholm muistuttaa.

Kun isojen tehdastallien luomaa suojaa ei ole, rallicross-tallit ovat erityisen herkkiä maailmantalouden suhdannevaihteluille.

Koronavirus iski lonkeronsa myös sähköistämissuunnitelmiin. Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi maanantaina verkkosivuillaan, että rallicrossin MM-sarjan sähköistämishanke siirtyy vuodella eteenpäin. Suunnitelmana oli kisata jo kaudella 2021 sähköautoilla, mutta nyt näiden rattiin päästään aikaisintaan 2022.

Pitkä perinne autourheiluun

Grönholmin reitin autourheilun pariin voisi kuvitella olleen itsestäänselvä. Niclaksen isoisä Ulf Grönholm saavutti menestystä ralliteillä, mutta kuoli ajoharjoituksessa tapahtuneessa onnettomuudessa Kirkkonummella vuonna 1981. Niclaksen isä Marcus voitti rallin maailmanmestaruudet 2000 ja 2002.

Marcuksen serkku Sebastian Lindholm kahmi rallin Suomen mestaruuksia, ja Niclaksen pikkuserkku Emil Lindholm ajaa rallin MM-sarjan WRC2-luokassa.

– Minä aloitin moottoriurheilun vasta 15-vuotiaana jokamiesluokassa, Niclas Grönholm valottaa.

– Isäni rallivuosista en muista paljon. Taisimme olla mukana vain Jyväskylän MM-ralleissa. Myöhemmin kiersin hänen kanssaan Yhdysvalloissa rallicross-kilpailuja, ja sain sieltä kipinän. Tykästyin rallicrossiin, koska siinä tapahtuu koko ajan ja katsoja näkee koko suorituksen.

Niclas Grönholm on harrastanut urheilua monipuolisesti.

– Aloitin melko pienenä yleisurheilun, ja välillä pelasin myös jalkapalloa. Jääkiekkoa pelasin kaikkiaan 7-8 vuotta, ensin Kirkkonummen Salamoissa ja sitten Espoon Kiekkoseurassa, hän avaa.

Umpisuoli maksoi maailmanmestaruuden

Suomen kärkikuljettaja Grönholmin mielestä rallicrossin MM-sarjan kärjen taso voisi olla leveämpi.

– Viimeiset kaksi vuotta kilpailu kärjessä on ollut tosi kovaa. (Timmy) Hansen ja (Andreas) Bakkerud kävivät viime vuonna kovan taistelun mestaruudesta, Grönholm sanoo.

Päätöskilpailun jälkeen kaksikko oli tasapisteissä. Paremmuus ratkaistiin lopulta voittojen määrää vertailemalla.

Grönholm voitti kauden päätöskilpailun, mutta tarjolla olisi voinut olla enemmänkin kunniaa. Hän oli sivussa kahdesta kilpailusta umpisuolen puhkeamisen vuoksi ja jäi MM-sarjassa neljänneksi.

– Olen päässyt siitä yli. Kaiken järjen mukaan kaksi keskivertokilpailua olisi riittänyt mestaruuteen, mutta se on jossittelua. Olisi ainakin pitänyt mennä lääkäriin heti, kun kivut alkoivat, Grönholm tunnustaa.

Tämän vuoden MM-sarjan piti käynnistyä huhtikuussa, mutta kauden alku siirtyi heinäkuulle.

– Aika huonolle näyttää. Veikkaan, että syksyn puolella ajetaan ensimmäiset kilpailut. Minun puolestani sitten voidaan ajaa kisa tai kaksi jokaisena viikonloppuna, että saadaan mestari selville.

Mestaruustaistelu kovenee entisestään.

– (Johan) Kristoffersson tulee mukaan. Hän on kaksinkertainen maailmanmestari, Grönholm mainitsee ruotsalaiskuljettajan.

Hiki virtaa kuntosalilla

Koronavirustilanteen vuoksi myös kautta edeltävät testit peruttiin.

– Autolla en ole harjoitellut, mutta olen käynyt kuntosalilla neljä kertaa viikossa, Grönholm kertoo.

Huipputason autourheilu on muuttunut vuosikymmenten saatossa kovaksi kilpaurheiluksi myös kuljettajien fyysisen suorituskyvyn suhteen. Takavuosien persoonat suu pielessä roikkuvine savukkeineen ovat vaihtuneet huippukuntoisiin urheilijoihin etenkin formula ykkösten ja rallin MM-sarjan puolella.

Rallicrossissakin huipulla vaaditaan fyysistä suorituskykyä, mutta kansallisella tasolla tilanne on monin paikoin edelleen toisenlainen, vanhanlainen.

– SM-sarjan puolella tilanne on se, että tavoitteena on saada auto viivalle. Kuljettajat ajavat siviilityön ohessa ja talkoovoimin. Fysiikkaharjoittelun määrä riippuu siitä, mitä tavoittelee. Jotkut eivät tee mitään. Pidän maastopyörällä ajamisesta, ja talvisin pelaan edelleen jääkiekkoa, Grönholm avaa.

Grönholmin mukaan rallicrossin ajaminen ei ole kultakaivos. Niclas auttaa vanhempiaan Grönholmien kauppakeskuksen töissä ja isäänsä autohallilla.

Niclas Grönholm asuu tyttöystävänsä ja pariskunnan kolmevuotiaan lapsen kanssa Inkoossa Uudellamaalla, joten kotonakin riittää vipinää ja tekemistä. STT tavoitti Grönholmin haastatteluun kesken maalaustöiden.

– Kävin aikanaan lukion, mutta sen jälkeen en ole opiskellut mitään. Nyt tähtään maailmanmestariksi. Sillä voisi jo tienata jotain, kolmannen sukupolven kilpa-ajaja suunnittelee.

