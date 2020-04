Kolmelle LP Viestin pelaajalle maajoukkuekutsu – Haatainen ja Laaksonen ensikertalaiset, Czakan tuttuna nimenä mukana

Suomen naisten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Tapio Kangasniemi on nimennyt kolme pelaajaa LP Viestistä ensi kesän maajoukkueryhmään. Salolaisjoukkueesta kutsun maajoukkueeseen saivat LP Viestin kapteeni ja keskitorjuja Anna Czakan, keskitorjuja Nea Haatainen sekä libero Netta Laaksonen.

Kaikkiaan Kangasniemi valitsi ryhmään 28 pelaajaa. Potentiaalisista pelaajista ainoastaan LP Kangasalan keskitorjuja Roosa Laakkonen ei ole maajoukkueen käytettävissä ensi kesänä.

Haataiselle ja Laaksoselle naisten maajoukkuekutsu on uran ensimmäinen. Salon Viestin kasvatti Czakan on pelannut tähän mennessä 15 maaottelua, ja hänet nähtiin myös viime syksyn EM-kisoissa.

– Tunnen Nean ja Netan juniorimaajoukkueajoista lähtien ja olen seurannut heidän kehitystään. Olen iloinen heidän puolestaan. Nea pääsi käyttämään täydellisesti hänelle tulleen aloituksen paikan LP Viestissä. Netta on puolestaan tulevaisuuden liberopelaaja, jos ja kun hän sille paikalle erikoistuu. Hänellä on kaikki välineet nousta kansainväliselle tasolle, Kangasniemi suitsutti.

Keskiviikkona kuului myös lopettamisuutinen, kun LP Viestiäkin urallaan edustanut keskitorjuja Laura Pihlajamäki, 29, laittoi pelitossunsa naulaan. Tämä saattaa auttaa Czakania valloittamaan maajoukkueesta toisen aloittavan keskitorjujan paikan.

– Nyt tarjoamme Annalle paikan näyttää. Anna on mennyt vuosi vuodelta eteenpäin. Avauksen paikka maajoukkueessa olisi hänelle seuraava askel, Kangasniemi sanoi.

Pihlajamäen lopettamisen myötä maajoukkue joutuu myös nimittämään uuden kapteenin, mutta tämä tapahtuu Kangasniemen mukaan vasta myöhemmin.

Pelaajien lisäksi salolaisista naisten maajoukkueeseen kuuluvat tilastoista vastaava Petri ”Repa” Virtanen ja fysioterapeuttina toimiva Eerik Breilin.

Vaikka maajoukkueryhmä nyt julkistettiin, on leirityksen aloittamisen ajankohta suuri kysymysmerkki koronaviruspandemian vuoksi. Suomen joukkueen ohjelmassa kesällä ollut Kultainen liiga peruttiin jo tovi sitten. EM-karsintojen pitäisi alkaa elokuun puolivälissä. Sitä ennen Suomen olisi määrä pelata Ranskaa vastaan harjoitusotteluita.

Kangasniemi sanoo toivovansa, ettei joukkue joudu EM-karsintoihin kylmiltään ilman leirityksiä tai valmistavia pelejä.

– Toivotaan, että se olisi viimeinen asia, mikä tapahtuu. Jos karsinnat pelataan, valmistautumista siihen pitää olla. Se on selkeä juttu. CEV:n (Euroopan lentopalloliitto) vastuulla on infota asioista tarpeeksi ajoissa, Kangasniemi korosti.

Suomen naisten maajoukkueryhmä 2020

Kenestä uusi kapteeni?

Passarit: Kaisa Alanko Nantes Ranska, 101 maaottelua, Katja Kylmäaho Hämeenlinna, 44, Mila Viljanen LP-Vampula, 0, Roosa Rautio Tulsa USA, 0.

Laitapelaajat: Noora Kosonen Gent Belgia, 78, Salla Karhu LiigaPloki, 75, Suvi Kokkonen Hämeenlinna, 63, Jessica Kosonen Kuusamo, 18, Emmi Riikilä Hämeenlinna, 12, Hilkka Hujanen Puijo Wolley, 2, Saara Holm OrPo, 0, Viivi Pyhäjärvi WoVo Rovaniemi, 0, Riikka Valkonen Oulun Kisko, 0.

Keskipelaajat: Daniela Öhman LiigaPloki, 74, Michaela Madsen Hämeenlinna, 48, Anna Czakan LP Viesti, 15, Karoliina Friberg Hämeenlinna, 0, Nea Haatainen LP Viesti, 0, Ella Autere Puijo Wolley, 0, Jessika Mursula, Kuortane 0.

Hakkurit: Piia Korhonen Dresden Saksa, 77, Ronja Heikkiniemi LP Kangasala, 44, Yasmine Madsen LiigaPloki, 32, Iina Andrikopoulou LP-Vampula, 0.

Liberot: Roosa Koskelo Stuttgart Saksa, 48, Tiiamari Sievänen LP Kangasala, 44, Emilia Joensalo LP-Vampula, 0, Netta Laaksonen LP Viesti, 0.

Joukkueenjohtaja: Mariliisa Salmi

Apuvalmentaja/analyysit: Aapo Rantanen

Tilastot: Petri Virtanen

Fysiikkavalmentajat: Anuliisa Lähitie, Teemu Rauhala

Fysioterapeutit: Eerik Breilin, Petteri Friberg

Lääkäri: Petri Helenius