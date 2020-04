Koripallon miesten EM-turnaus siirtyy vuodella eteenpäin

Koripallon miesten EM-lopputurnaus siirtyy ensi vuodelta syyskuulle 2022. Turnauksen isäntämaat ovat Saksa, Tshekki, Georgia ja Italia.

Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kertoi torstaina kotisivuillaan, että lopputurnauksen uudet pelipäivät ovat 1.-18. syyskuuta kahden vuoden päästä.

Naisten EM-kisat pelataan ensi vuoden kesäkuussa. Miesten olympiakarsintaturnaukset on määrä pelata 22. kesäkuuta-4. heinäkuuta 2021.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann ennakoi jo aiemmin torstaina, että EM-turnaus siirtyy.

Syynä ovat koronaviruspandemian takia tulevalta kesältä vuodella siirretyt jalkapallon miesten EM-kisat ja Tokion olympialaiset.

EM-koripallo olisi alkanut hyvin nopeasti olympialaisten jälkeen, ja Tokion kisat olisivat vieneet maanosan mestaruusturnaukselta huomioarvoa.

– Koripallo on olympialaisten suurin ja suosituin laji yleisurheilun kanssa, Dettmann muistutti.

Suomen miesten maajoukkueen on määrä jatkaa EM-karsintaurakkaansa marraskuun lopussa kotiottelulla Georgiaa ja vieraskamppailulla Serbiaa vastaan.

STT

