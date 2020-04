Korona kiihdytti kodin elektroniikan myyntiä

Kannettavia tietokoneita, tietokoneiden näyttöjä, web-kameroita ja kuulokemikrofoneja. Muun muassa tällaisia kodin elektroniikan tuotteita salolaiset ovat ostaneet kotikonttoreihinsa viime viikkojen aikana.

Etätyönteon yleistyminen koronapandemian seurauksena on ainakin toistaiseksi pitänyt Veikon Koneen myyntimäärät alkuvuoden tasolla.

– Kivijalkaliikkeessä asioiminen on ymmärrettävästi vähentynyt, mutta vastapainona taas verkkokauppamyynti on maanlaajuisesti kasvanut. Salon toimipisteen osalta voi sanoa, että myynti on verkkokaupan kautta ollut nyt samalla tasolla kuin esimerkiksi helmikuussa, Veikon Koneen myymäläpäällikkö Anssi Vainio kertoo.

Gigantissa puolestaan elektroniikkaa on myyty viimeisen kuukauden aikana selvästi tavallista enemmän.

– Läppäreiden, näyttöjen sekä oheislaitteiden kysyntä on lisääntynyt huomattavasti koronakriisin aikana. Ihmiset viettävät aikaa huomattavasti enemmän kotona, mikä on näkynyt myös viihde-elektroniikan, kuten televisioiden ja pelaamiseen liittyvien tuotteiden kysynnässä, Gigantin tavaratalopäällikkö Juuso Janhunen jatkaa.

Vaikka myynti on keskittynyt viihde-elektroniikkaan ja kotikonttorin päivittämiseen, on tuotteiden saatavuus pysynyt koko ajan hyvänä. Veikon Koneen Vainio näkee tilanteen vähän vastaavana kuin tavallisena vuotena elokuussa.

– Opiskeleminen on siirtynyt kotiin, joten tietokonehankinnat ja -päivitykset ovat aikaistuneet tavalliseen vuoteen verrattuna. Yleensä tällainen piikki myynneissä nähdään elokuussa, kun koulut alkavat.

Syy hyvään varastotilanteeseen on myös pitkälti siinä, että Kiinan elektroniikkajättien komponenttitehtaiden liki kolmen kuukauden tuotantokatkos alkaa toden teolla näkyä Euroopassa näillä näkymin vasta touko-kesäkuun taitteessa. Tähän mennessä ei oota ei ole tarvinnut myydä kuin väliaikaisesti web-kameroissa.

– Web-kameroiden kysyntä on aiemmin ollut vähäistä, koska läppäreissä on ollut olemassa sisäänrakennettuja kameroita. Kotityöpisteitä varten rakennetuista pöytäkoneista kamerat ovat sen sijaan uupuneet. Niitä sitten hankittiin lyhyellä aikavälillä melkoinen määrä, eikä varastotilanne ole niiden suhteen vieläkään hyvä, Vainio sanoo.

Yksi korona-ajan ilmiö on myös drive-in-myynti. Salossa Gigantti avasi oman drive-in-myyntikaistansa viime viikon tiistaina.

– Vaikka kävijämäärät ovat tippuneet viime vuoteen verrattuna, tulevat asiakkaat myymälään nyt selkeän tarpeen perässä. Avasimme tiistaina autokaistan, josta valmiiksi netissä maksetut tuotteet voi noutaa poistumatta itse autosta. Toimitamme tuotteet turvallisesti asiakkaan autoon, Janhunen kertoo.

Ja koska perheet viettävät nyt paljon aikaa kotona, on viihde-elektroniikan lisäksi nähtävissä selvä myyntipiikki myös keittiön ruuanlaittoon tarkoitetuissa pienkoneissa.

– Niiden myynti on ollut selvästi vuoden takaista vilkkaampaa, Janhunen vertaa.

Kotikonttoreihin tilataan tulostimien värikasetteja ja arkistointitarvikkeita

Toimistotarvikkeita myyvä salolainen Konttoriforum panostaa korona-aikana kotiinkuljetuksiin. Koska kivijalkaliikkeessä on ollut viime aikoina hiljaisempaa, on liike sulkenut arkisin ovensa jo kello 14, kolme tuntia tavallista aikaa aiemmin.

Iltapäivän tunnit on myymälävastaava Pia Reivosen mukaan käytetty muun muassa asiakkaiden tavaratoimituksiin.

– Kuljetuksille on ollut nyt aiempaa enemmän kysyntää. Kuljetus on kaupunkialueella tällä hetkellä ilmaista. Jätämme tuotteet asiakkaan toivomaan paikkaan, hän kertoo.

Kotikonttoreihin ja etätyöpisteille on toimitettu eniten tulostimien värikasetteja ja arkistointitarvikkeita.

Yrityksille taas on toimitettu esimerkiksi käsipyyhkeitä.

– Yritykset hakevat paljon värikasetteja, mutta myös esimerkiksi käsipyyhkeitä, koska hygieniaan kiinnitetään enemmän huomiota. Pienet käsidesierät ovat luonnollisesti myyneet hyvin, Reivonen kertoo.