Korona leikkaa Veikkauksen tuloista 70 miljoonaa kuukaudessa – toimitusjohtajan mukaan automaattien pelaaminen ei palaa epidemiaa edeltävälle tasolle

Koronavirusepidemia on leikannut rahapeliyhtiö Veikkauksen pelitoiminnasta saadut tuotot puoleen viimeisen kuukauden aikana. Kaikki Veikkauksen fyysiset pelikoneet ovat olleet suljettuina yli kuukauden koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi urheilupeleissä on merkittävästi suppeampi tarjonta kuin normaalitilanteessa.

Hajasijoitetut peliautomaatit esimerkiksi kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla tuovat Veikkauksen tuotoista noin 30 prosenttia, joten niiden sulkeminen tuntuu.

Viime vuonna pelitoiminnasta saatiin yhteensä noin 1,7 miljardin tuotto. Olettaen, että tämän vuoden tuotto olisi saman verran, koronan takia Veikkauksen voidaan laskea menettävän noin 70 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Järjestöjen rahoja ei olla leikkaamassa

Koronaviruksen vaikutus koko tämän vuoden tulokseen riippuu muun muassa siitä, kuinka pitkään poikkeustila ja rajoitukset jatkuvat ja kuinka nopeasti urheilutarjonta palautuu.

– Tuloksellinen merkitys vuositasolla on joka tapauksessa merkittävä, mutta suuruusluokkaa on vaikeata vielä arvioida, sanoo Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski STT:lle.

Toistaiseksi fyysiset pelikoneet eli hajasijoitetut raha-automaatit ja Veikkauksen omat pelipaikat on tarkoitus pitää suljettuina toukokuun loppuun.

Veikkauksen voitoista jaetaan vuosittain eri edunsaajille yli miljardi euroa. Koronasta johtuva tuoton alenema ei kuitenkaan ole leikkaamassa niiden rahoja, sillä hallitus kertoi viime viikon kehysriihessä linjanneensa, että vuosittainen taso kompensoidaan niille täysimääräisesti.

Sarekoski ei voi kertoa julkisuuteen, korvataanko menetettyjä tuottoja myyntipaikoille, joilla pelikoneita on ollut. Peliautomaatit voivat olla esimerkiksi pienille kyläkaupoille merkittävä tulonlähde.

”Paluuta vanhaan ei ole”

Veikkauksen tämän vuoden tulokseen tulee vaikuttamaan myös se, palautuvatko ihmisten kulutustottumukset ja väheneekö esimerkiksi peliongelmaisten pelaaminen pysyvämmin. Veikkaus ei usko, että peliautomaattien pelaaminen enää palaa koronaa edeltävälle tasolle.

– Varmaan on niin, että tämän tyyppinen tauko automaattien ja pelisalien osalta tarjoaa hyvän mahdollisuuden pohtia sitä omaa suhdetta rahapeleihin. Paluuta vanhaan ei ole, Sarekoski arvioi.

Koronakriisi leikkaa myös ihmisten tuloja, mikä voi vaikuttaa kulutusmahdollisuuksiin.

Peliriippuvaiset jopa helpottuneita

Peliongelmaisia auttavassa ja neuvovassa Peluuri-palvelussa on huomattu, että sellaiset, joille automaattipelaaminen on ollut keskeinen ongelma, ovat saattaneet huokaista helpotuksesta, kun kauppareissulla ei ole houkutuksia.

– Ensimmäisinä päivinä automaattien sulkemisen jälkeen yhteydenottoja tuli melkein tuplasti. Niissä hyvin voimakkaasti korostui pelaajien helpotuksen kokemus, kun automaatteja ei ole, sanoo Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen.

Silvennoisen mukaan tauko automaattipelaamisesta voikin parhaimmillaan toimia hyvänä alkusysäyksenä peliongelmasta toipumiselle.

Samaan aikaan Peluurissa on kuitenkin huomattu, että yhteydenotot ovat muuttuneet sävyltään entistä vakavammiksi.

– Peliongelmiin liittyviin haittoihin ja huoliin kiinnittyy koronahuoli ja huoli omasta taloudesta tai jaksamisesta.

Silvennoisen mukaan myös vakavat ristiriidat lähisuhteissa kuuluvat puheluissa.

Asiakasmäärät Veikkauksen nettipeleissä lisääntyneet

Käytettävissä olevan tiedon perusteella on Silvennoisen mukaan vielä vaikea arvioida, kuinka paljon korona on siirtänyt pelaamista nettiin tai onko nettipelaaminen lisääntynyt.

Ainakin Veikkauksen nettipelien pelaamista fyysisten peliautomaattien sulkeminen on lisännyt jonkin verran.

– Asiakasmäärät ovat jonkin verran kasvaneet ja pientä kasvua on tullut jäljellä olevissa tuoteryhmissä, mutta ei mitään kovin radikaalia. Kasvu ei ole sitä luokkaa, että se millään tavalla paikkaisi tätä menetystä, joka muualla on tapahtunut, Sarekoski selventää.

Lottoaminen on pitänyt pintansa mutta ei ole lisääntynyt.

Peliongelmaiset raportoivat ärhäkästä mainonnasta

Jotta peliongelmat eivät pääsisi koronakriisin aikana kärjistymään, Peluurista toivotaan tiukennuksia pelirajoituksiin ja uusia keinoja puuttua riskipelaamiseen. Myös mainonta pitäisi saada kuriin.

– Asiakkailtamme tulleiden viestien perusteella pikavippiyhtiöt ja rahapeliyhtiöt markkinoivat tällä hetkellä netissä aika voimakkaasti, Silvennoinen sanoo.

Sarekosken mukaan ainakaan Veikkaus ei ole lisännyt markkinointia koronatilanteessa vaan päinvastoin.

– Me menemme ikään kuin puolivaloin tässä tilanteessa. Siihen, miten muut toimijat toimivat, en pysty ottamaan kantaa.

Peliautomaatit ehkä auki samoihin aikoihin kuin ravintolat

Sopiva aika pelikoneiden ja -salien avaamiselle punnitaan Sarekosken mukaan valtion ja viranomaisten palautussuunnitelmien ja -ohjeiden pohjalta.

– Varmaan aika tarkkaan seuraamme sitä, milloin kahvilat ja ravintolat avataan, Sarekoski sanoo.

Peliautomaatit vähenevät joka tapauksessa osana Veikkauksen vastuullisuustoimia, sillä viime syksynä kerrottiin, että automaattien määrää tullaan vähentämään vuoteen 2025 mennessä jopa 8 000:lla kappaleella.

Tänä vuonna lähtee noin 3 500 peliautomaattia, joista on Sarekosken mukaan nyt poistettu jo yli 1 500 kappaletta. Veikkauksella oli ennen vähennyksiä noin 18 500 peliautomaattia hajasijoitettuna esimerkiksi kauppojen auloihin ja huoltoasemille.

Automaatteja on tarkoitus poistaa tasaisesti eri puolilta ja pääasiallisesti myyntipaikoista, joissa on ollut useampia automaatteja vierekkäin, Sarekoski sanoo.

Lisäksi vuodenvaihteessa tunnistautuminen tehdään pakolliseksi.

Veikkaus on arvioinut, että nämä toimet yksistään supistavat pelituottoja noin 150 miljoonalla eurolla vuodessa.

Tulevat vuodet ovat Veikkauksen edunsaajille haastavia, jos valtio ei korvaa laskevia tuottoja.

