Korona on lykännyt jo tuhansia rikosoikeudenkäyntejä – ruuhkan purku voi viedä kaksi vuotta

Käräjäoikeudet ovat joutuneet lykkäämään jo 4 000 rikosoikeudenkäyntiä koronapandemian takia. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola arvioi, että jutturuuhkan purkaminen voi viedä jopa kaksi vuotta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on joutunut lykkäämään koronan takia parisataa rikosoikeudenkäyntiä tähän mennessä. Käräjäoikeus miettii jo sitä, miten estetään juttujen vanheneminen pääkäsittelyn viivästyessä.

– Se on varmaa, että meillä on kesän jälkeen ankara ruuhka, mutta oikeudenmenetyksiä pandemian takia ei saisi tulla, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikka sanoo.

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kertoi Salon Seudun Sanomille torstaina, että käräjäoikeuksissa on koronan takia lykätty kaikkiaan jo liki 4 000 rikosjuttua.

– Puhutaan isoista määristä. Kova ruuhka tulee olemaan. Olemme arvioineet, että sen purkamiseen tarvitaan pari vuotta. Juttuja ei pystytä istumaan määräänsä enempää, sillä meiltä loppuvat istuntosalit.

Jaakkola muistuttaa, ettei ruuhkan purku onnistu lyhyessä ajassa senkään takia, että jutut kasaantuvat yhtä lailla myös syyttäjille ja asianajajille.

– Istuntopäivien sovittelemisesta tulee aika lailla hankalaa, laamanni Martti Juntikka ennakoi.

Turun oikeustalo on auki, mutta autioitunut. Aulan asiakaspalvelun virkailijat on korvannut postilaatikko. Haastemiehet päivystävät puhelimen päässä. Suurin osa käräjätuomareista ja käräjäsihteereistä on etätöissä. Laamannikin vastaa puhelimeen kotoaan.

– Henkilökohtainen kanssakäynti on saatettu minimiin. Yritämme kuitenkin pitää toimintaa yllä ja viedä asioita eteenpäin niin paljon kuin mahdollista – kenenkään terveyttä vaarantamatta, Juntikka korostaa.

Käräjäsalissa saattaa istua pelkkä puheenjohtaja. Kaikki muut syyttäjästä lähtien ovat mukana etäyhteydellä. Aina se ei onnistu. Kaikilla asianosaisilla ei välttämättä ole siihen valmiuksia.

– Istunto siirretään eteenpäin, jos teknisiä edellytyksiä istunnon järjestämiseksi ei ole, Juntikka sanoo.

Laajoja oikeudenkäyntejä on ollut pakko siirtää jo senkin takia, että salissa olisi liikaa ihmisiä.

Kiireelliset asiat käräjäoikeuden on pakko ratkaista. Niitä ovat esimerkiksi vangitsemiset, hukkaamiskiellot, vakuustakavarikot, lähestymiskiellot, konkurssihakemukset sekä poliisin hakemat luvat telekuunteluun, televalvontaan ja tekniseen tarkkailuun.

– Ne hoidetaan poikkeustilasta riippumatta, sillä niissä kriittinen tekijä on aika, Juntikka toteaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus pyrkii nyt toimittamaan perille haasteita erityisesti niissä jutuissa, jotka ovat vaarassa vanhentua. Haastemiehet yrittävät tavoittaa ihmiset heitä kohtaamatta.

– Jos mikään muu ei auta, haastemies lähtee etsimään henkilöä. Mutta se on viimeinen keino, laamanni Martti Juntikka sanoo.

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkolan mukaan jokaisen tuomioistuimen on huolehdittava siitä, etteivät jutut pääse vanhenemaan.