Korona on saanut yhä useammat suomalaiset hyppäämään pyörän selkään – ”Aikuiset haluavat viedä lapset ulos liikkumaan, kun kotona ei keksitä tekemistä”

Aurinko paistaa eikä joukkoliikenne välttämättä houkuttele tartuntariskin vuoksi. Koronavirus on saanut monet suomalaiset välttelemään joukkoliikennettä ja nousemaan sen sijaan pyörän selkään.

Helsingin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki kertoo STT:lle, että laskentapisteiden mukaan pyöräilijöiden määrä on ollut Helsingin keskeisillä väylillä noin 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Lisääntynyt pyöräily näkyy etenkin vapaa-ajan pyöräilijöiden määrässä.

– Virallista selvitystä ei ole tehty, mutta alustavasti liikenne näyttää kasvaneen. Puisto- ja rantateillä on myös silmämääräisesti enemmän vilskettä kuin normaalisti, Kaupinmäki sanoo.

Kuopiossa pyöräilijöiden määrää ei lasketa, mutta myös siellä pyöräilijät ovat silmämääräisesti lisääntyneet, kertoo kaupungin suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen. Kaupunkipyörien käyttöaste on myös ollut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna korkeampi.

Etenkin perheiden pyöräily yhdessä näyttää lisääntyneen.

– Vaikka työmatkaliikenne on jäänyt, vapaa-ajan yhdessä liikkuminen pyörällä on lisääntynyt.

Kaupinmäen mukaan on käyty myös pohdintoja siitä, miten pysyväksi liikkumismuutokset voivat koronan jälkeen jäädä.

– Monet ovat esittäneet tarpeita tehdä muutoksia fyysisessä ympäristössä, joka tekisi nyt nähtyjen liikkumistapojen muutoksesta pysyviä. Helsingissäkin on tällaisia tavoitteita olemassa, ja nyt niiden eteen tehdään paljon töitä.

Yrityspyöriä myydään vähemmän, lastenpyöriä enemmän

Perheiden lisääntynyt pyöräily näkyy myös pyörämyynnissä, kertoo pyöräkaupan ja pyörien maahantuojan Classicbiken toimitusjohtaja Jari Vainio.

– Lasten pyöräily on noussut valtavasti. Olemme myyneet valtavasti lastenpyöriä.

– Uskon, että kaikenmuotoinen liikkuminen on lisääntynyt. Aikuiset haluavat viedä lapset ulos liikkumaan, kun kotona ei keksitä tekemistä, hän lisää.

Sen sijaan yrityksen myymien yrityspyörien eli pyörien, joita voi käyttää esimerkiksi tavarankuljetukseen, on laskenut.

– Nyt kun kaikki kevään massatapahtumat on peruttu, myös tapahtumien järjestäjien käyttämien tavarankuljetuspyörien myynti on laskenut.

Muiden pyörien myynti on pysynyt normaalilla tasolla.

Helsinkiläisestä pyöräkauppa Larunpyörästä kerrotaan, että pyöräily yleisesti on ollut nosteessa jo pitkään eikä korona ole asiaan juuri vaikuttanut.

– Huoltoja on ollut hieman tavallista enemmän, kun osa ihmisistä on etänä töissä ja kaivetaan ne vanhat fillarit esille, joita muuten ei otettaisi ehkä käyttöön, kertoo myymäläpäällikkö Mikael Luostarinen.

Sähköpyörien myynti on puolestaan takunnut.

STT

Kuvat: