Korona puraisi Teliaa, Elisan liikevoitto koheni alkuvuonna

Teleyhtiö Telia tunsi koronakriisin nahoissaan jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vt. toimitusjohtaja Christian Luiga totesi katsauksessaan, että alkuvuosi oli kaikkea muuta kuin ”business as usual”.

Yhtiön oikaistu liiketulos laski tammi-maaliskuussa liki neljänneksen verrattuna vastaavaan jaksoon viime vuonna ja oli 240 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevaihto laski reilut kaksi prosenttia.

Luigan mukaan tulos on vakaa yhtiön perinteisen liiketoiminnan puolella. Tv- ja mediatoiminnan puolella koronakriisi painaa tulosta, kun mainonta supistuu ja urheilutapahtumia on peruttu. Liikevaihto laski alkuvuonna kahdeksan prosenttia.

Telia osti viime vuonna mediakonserni Bonnierin televisioliiketoiminnan, eli MTV:n, maksu-tv-yhtiö C Moren sekä Ruotsissa TV4:n.

Poikkeustilanne näkyy myös dataliikenteessä, jossa liikenne on kiinteän verkon puolella kasvanut yli 30 prosenttia. Mobiiliverkoissa kasvua on ollut 15-20 prosenttia. Luigan mukaan verkot ovat kestäneet kasvaneen käytön hyvin.

Elisa pitää tulosohjeistuksensa ennallaan – liikevoitto nousi alkuvuonna

Teleyhtiö Elisan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi alkuvuonna 7 miljoonalla eurolla 99 miljoonaan. Yhtiö ilmoitti samalla pitävänsä tätä vuotta koskevan tulosohjeistuksensa ennallaan.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila totesi, että kulunut vuosineljännes oli ainutlaatuinen koronaviruksen johdosta. Tilanne voi hidastaa taloutta merkittävästi, millä voi olla vaikutusta Elisaan.

– Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä, Mattila ennakoi katsauksessaan.

Elisa ennakoi kuitenkin, että yhtiön liikevaihto on viime vuoden tasolla tai hieman korkeampi. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi. Alkuvuonna vertailukelpoinen käyttökate parani viisi prosenttia.

Kymmenen vuoden sopimus viranomaisverkosta

Huhtikuun puolella Elisa teki kaupat Suomen Erillisverkot -konsernin kanssa viranomaiskäyttöön tulevasta Virve 2.0 -radioverkkopalvelusta. Elisa valittiin kymmenen vuoden sopimuskaudelle ainoaksi toimittajaksi.

– Valinta on osoitus Elisan laadun kilpailukyvystä, Mattila kiitteli.

Mattila totesi, että Elisa on mukauttanut toimintaansa useilla alueilla koronaviruksen takia. Etätyötä tukevien työvälineiden tarve on kasvanut, ja kuluttajat ovat joutuneet pysyttelemään enemmän kotona.

STT

