Korona rajoittaa arkea myös vankiloissa – suurin huoli henkilökunnan laajamittainen sairastelu

Koronavirus on rajoittanut vankien elämää entisestään, mutta vankiloiden asukkaat ovat ainakin toistaiseksi ottaneet tilanteen vastaan ymmärtäväisesti, kerrotaan neljän vankilan johdosta STT:lle.

Osassa vankiloita liikuntasalit ja kuntosalit on pantu kiinni, kaikissa fyysiset tapaamiset esimerkiksi lähipiirin kanssa on lopetettu jo maaliskuun puolivälissä ja samoin on käynyt vankilomille. Työtoimintaa, kuten ruuvinpakkausta, rekisterikilpien tekoa ja armeijan vaatteiden korjausta on osassa vankiloista jo karsittu. Ruokailu tapahtuu osastoilla niissäkin vankiloissa, joissa syödään normaalisti ruokalassa.

Tavallisesti vankiloissa käy paljon rikoksen polulta pois auttavien järjestöjen edustajia, mutta myöskään heidän vierailunsa eivät tule tällä hetkellä kyseeseen. Tautiriskin minimoimiseksi vain henkilökunta ja välttämättömät vierailijat saavat käydä muurien sisäpuolella.

– Vankiloihin tulevaa liikettä on vähennetty niin, että ainoastaan poliisit ja asianajajat käyvät täällä. Lomia on järjestetty vain välttämättömistä syistä, kuten lähiomaisten hautaan saattamiseksi, apulaisjohtaja Tero Uuranmäki Helsingin vankilasta kertoo.

Esimerkiksi tapaamiset ja liikunta ovat vangeille tärkeitä henkireikiä, joten karsittuja mahdollisuuksia aktiviteetteihin on pyritty korvaamaan. Vankiloiden johto ei halua kiristää ilmapiiriä. Italiassa nähtiin jo vakavia mellakoita vankiloissa.

– Meillä kuntosalin sulkeminen korvattiin ylimääräisellä ulkoilulla. Ohjattua liikuntaa on ulkonakin. Ulkoilupihoja on monta ja meillä on eri ulkoilupihat eri ryhmille. Kun normaalisti vangit ovat ulkona tunnin päivässä, kesäisin ehkä puolitoista, nyt ulkoilua on enimmillään 2,5 tuntia joillakin osastoilla, Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa sanoo.

Helsingin, Jokelan, Turun ja Riihimäen vankiloissa tapaamisia on korvattu Skype-tapaamisilla.

Vartija ei voi olla etätöissä

Jokelan vankilan johtaja Danila Gangnuss kertoo, että suurin huoli on henkilökunnan riittävyys. Tähänkin on kuitenkin pyritty varautumaan jo ennalta.

– Jos koronatapauksia tulee eteen vartijoiden keskuudessa, voimme määrätä valvontatehtäviin muita vankilassa työskenteleviä virkamiehiä ja pyrimme rekrytoimaan määräaikaisia vartijoita lisää. Aluetasolla on jo työn alla suunnitelmia, että voitaisiin jopa siirtää virkamiehiä vankilasta toiseen.

Jos vankiloista loppuvat tekevät kädet, tarkoittaa se vangeille yhä enemmän aikaa selleissä. Turun vankilan johtajan Juhani Järven mukaan pahin vaihtoehto on henkilökunnan ja vankien yhtäaikainen sairastuminen.

– Uskon, että sen huolen jakavat kaikki vankilanjohtajat. Meillä on mahdollisuus ottaa esimerkiksi työnjohtoa valvontatehtäviin, meillä pystytään paikkaaman sellainen 20-30 prosentin sairastavuus. Jos useat vangit sairastuvat samaan aikaan ja heitä joudutaan kuljettamaan ulkopuoliseen hoitoon ja valvomaan siellä, kädet loppuvat kerta kaikkiaan Järvi kertoo.

Helsingin vankilan Uuranmäki toteaa, että poikkeusoloissa mennään lopulta siihen, että kaikki normaalitoiminnot lopetetaan.

– Jos sairastumisia tulee henkilökunnassa paljon, toiminnot vähenevät ja lopulta järjestetään sitten vain sitä ruokaa selliin. Silloin kaikki toiminta keskitetään välttämättömään, Uuranmäki sanoo.

Vaikka vangit ovat viranomaisten mukaan ymmärtäneet hyvin elämänsä rajoittamisen toistaiseksi, Gangnuss arvioi, että pelkkä sellissä viruminen toisi eteen myös tilanteita, joissa turhautuminen kasvaa ja vangeilta palaa pinna.

– Silloin voisi tulla järjestyshäiriöitä ja mielenilmauksia.

Virus voi ohittaa muurit vartijan mukana

Keskimääräistä rankempaa elämää usein viettäneellä vankipopulaatiolla on enemmän perussairauksia kuin muulla väestöllä. Uuranmäen mukaan tämä on huomioitu suunnitelmissa.

– Uhka on tunnistettu vankiterveydenhuollossa kyllä. Mitä hoitamiseen tulee, niin siihen pätevät samat säännöt kuin ulkomaailmassa. Jos tilanne menee huonommaksi niin lähdetään terveydenhuollon ammattilaisten pakeille. Sitten tehdään niin kuin lääkäri määrää.

Gangnuss kertoo, että konkreettisin uhkakuva olisi se, että esimerkiksi vartija toisi viruksen vankilaan.

– Vankiterveydenhuollossa on tehty suunnitelmia sen varalta, jos jossain vankilassa on paljon potilaita. Voitaisiin perustaa esimerkiksi karanteeniosastoja, mutta luonnollisesti vankila ei sovellu vaativampaan hoitoon.

Myös Turun Järvi kertoo, että vakavat koronatapaukset olisi vietävä vankilan ulkopuolelle sairaalaan.

Kaikkien neljän vankilan johtajat kertovat, ettei heidän vankiloissaan ollut perjantaina koronatartunnan saaneita.

Huumeet eivät liiku entiseen malliin

Tapaamisten ja vankilomien rajoittaminen tulee vaikuttamaan viranomaisten arvion mukaan myös vankiloissa käytävään huumekauppaan. Vankiloiden päihdeongelma on laaja, ja päihteitä liikkuu normaalisti vankiloissa paljon. Vankiloiden paradoksi on siinä, että huumekauppaa yritetään kaikin keinoin estää, mutta sen yhtäkkinen loppuminen voisi aiheuttaa koviakin vieroitusoireita ja järjestyshäiriöitä.

– Alustavia vihjeitä on tullut siitä, että huumeita ei ole ihan niin hyvin saatavilla. Meillä on havaintoja siitä, että vankilan ympärillä on ollut epämääräistä liikehdintää, että yritetäänkö sitten paikata tilannetta heittämällä hivakoita muurin yli ulkoilupihalle, Helsingin vankilan Uuranmäki sanoo.

Hän ei ole kuullut, että huumeiden hinnat olisivat ainakaan vielä nousseet. Alustavat vihjeet taas ovat esimerkiksi sellaisia, että muutama kiljunkeittäjä on jo jäänyt kiinni. Uuranmäki arvelee, että kyse voi olla sattumastakin, mutta että kiljulla ehkä yritetään paikata jonkin muun päihteen puuttumista. Sama on huomattu Turussa.

– Tällä hetkellä Turun vankilaan on erittäin vaikea salakuljettaa huumeita. Tapaamiset ja lomat ovat olleet suurin väylä meillä. Kun aineiden määrä vähenee, niin pinna kiristyy. Meillä se näkyy siinä, että on alettu tekemään kiljua. Tällä viikolla on löytynyt jo kolme kiljupönttöä, Järvi sanoo.

Vaikka vankilat ovat erilaisia, Järvi uskoo että huumeiden määrä on jo nyt vähentynyt radikaalisti kaikissa vankiloissa.

Riihimäellä ja Jokelassa huumekysymys ei huoleta niin paljon

Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa taas arvioi, että vaikka yksi tavarankulkureitti on loppunut, se ei tarkoita, että huumeet olisivat loppuneet.

– Näppituntumalta ovat kyllä vähentyneet, mutta meille tulee tänne postilla esimerkiksi tavaroita, paketteja ja kirjeitä. Tavaroiden sisään voi kätkeä kaikenlaista. Myös muurin yli heittelyä on.

Oksan mukaan vankien keskuudessa ei ole kuitenkaan havaittu vielä vakavampia vieroitusoireita. Hän uskoo, että Riihimäelle sijoitetut pitkäaikaisvangit ovat tottuneet siihen, ettei aineita ole aina saatavilla.

– Meillä on yleensä oltu jo vähän aikaa kuivumassa ja sanoisiko, että käyttö on enemmänkin kohtuukäyttöä, Oksa kertoo.

Myös Gangnuss uskoo, että vangit keksivät vaihtoehtoisia reittejä aineiden toimittamiseksi sisään.

– Toki jos saatavuus heikkenee, meidän on pakko varautua siihen, että tämäkin voisi synnyttää järjestyshäiriöitä. Haluan kuitenkin uskoa, että olemme kohtalaisen puhdas vankila huumausaineiden suhteen.

