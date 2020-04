Korona rauhoittui Salossa: ei uusia todennettuja tartuntoja moneen päivään

Koronatilanne näyttää rauhoittuneen Salossa. Eilenkään ei tullut uusia todennettuja tartuntoja, joten Salossa on edelleen virallisesti 43 koronaan sairastunutta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Lukumäärä ei ole noussut Salossa viikonlopun jälkeen.

Myös Koskella koronaan sairastuneiden luku on ollut jo pitkään kuusi, eikä uusia sairastumisia ole todettu.

Muista Varsinais-Suomen kunnista vain Turussa tartuntojen määrä nousi eilen. Turussa on tilastoitu nyt 114 koronaa.

THL julkaisee tautitilanteen niistä Suomen kunnista, joissa sairastuneita on vähintään viisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo myöhemmin keskiviikkona tuoreimpia koronalukuja koko sen alueelta.

Suomessa on nyt 4 129 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL keskiviikkona. Uusia varmistettuja tartuntoja on 115.

Tiistaina uusia varmistettuja tartuntoja ilmoitettiin 146.

Eniten koronasairastumisia on Uudellamaalla. Helsingissä 1 523 on saanut taudin, Espoossa 414 ja Vantaalla 341.

Tampereella koronatartuntoja on muutama vähemmän kuin Turussa, 106 kappaletta.

Varsinais-Suomessa on tehty keskiviikkoon mennessä 5 124 koronavirustestiä. Se tarkoittaa, että jokaista 100 000 maakunnan asukasta kohti on testattu 1 063 henkilöä.

Uudellamaalla testimäärä on korkein, 32 725 tehtyä testiä. Testausmäärä on 1 941 henkilöä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhdeluku on 1 430 henkilöä.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Tiistaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 141 ihmistä.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi Suomessa tiistaina merkittävästi, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti pääkaupunkiseudun hoivakodeista tautiin liittyviä kuolemantapauksia viime viikoilta.