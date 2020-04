Salon seudun ammattiopiston kampus Hyvoninkadulla näyttää arkisena tiistaina tyhjältä, mutta ei oikeasti ole sitä.

Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki avaa oven ja vie työhuoneelleen. Hän on luvannut esitellä, miten etäopetusta ammattiopistossa tehdään.

Riihimäkeä hymyilyttää jo etukäteen: vaikka koulut suljettiin Suomessa lähestulkoon lennossa ja etäopetus käynnistyi päivän varoitusajalla, homma on toiminut jopa yllättävän hyvin.

– Digiloikka tuli yhdellä rykäyksellä. Nekin opettajat, jotka eivät ole ennen tehneet tätä, tulivat mukaan. Se on herättänyt suorastaan innostusta ja yhteisöllisyyttä. Opettajat, jotka ovat olleet pidemmällä, ovat antaneet tukea ja ohjausta kollegoilleen. Tekniikkakin on toiminut hyvin, hän pohjustaa.

Riihimäen työhuoneessa on kone auki, ja kaiuttimista kuuluu pulinaa. Tulemme keskelle ammattiopiston johtoryhmän etäkokousta. Kutsu kokoukseen on jaettu kaikille kalenterin kautta.

Hetken kuuntelun jälkeen siirrymme Tahti-hankkeen organisoimaan henkilöstön koulutukseen, jossa aiheena on videon ja valokuvien käyttö etäopetuksessa.

Autopuolen ammatillinen ohjaaja Lauri Terho tarjoaa aluksi kolmellekymmenelle lähetystä seuraavalle lyhyen kierroksen opetuskorjaamossa välittämällä kuvaa kännykästään ruuduille.

Tästä ammatillinen ohjaaja Eemeli Rokka siirtää koulutukseen osallistuvien huomion videoon, jonka on tehnyt autoalan opiskelija Iiro Haikonen ja jossa hän näyttää, miten autoon vaihdetaan raitisilmasuodatin ja sytytystulppa. Toinen esitys on koottu still-kuvista, toisen on kuvannut Haikosen avustaja videolle.

– Aika luontevasti tämä meni. Olen ottanut ennenkin aika paljon kuvia kännykällä, hän kertoo opettajille.

Ammattiopiston visualisteja opettava Johanna Rintanen kehuu lopputulosta ja muistuttaa opettajia, että oppilaitoksella on hyvää kalustoa, jota voi hyödyntää.

– Meillä on esimerkiksi GoPro-kamera ja tarvittaessa lisävaloja. Opiskelijoilla on nykyisin myös aika hyvät kännykät.

Autoalalla on mietitty, että videoita voisi hyödyntää jatkossa myös pysyvämmin opetuksessa. Esimerkiksi työkalujen käytöstä voisi kuvata opetusvideot, jotka löytyisivät laitteiden kylkeen kiinnitetystä QR-koodista.

Etäkoulutus jatkuu, kun me kävelemme jo kohti metallialan tiloja. Siellä Anton Luukka valmistautuu hitsaajan pätevyyskokeeseen.

– Pahoittelen, että täällä on näin sekaista. Etäopetukseen lähtö tuli nopeasti, ja keskeneräiset työt jäivät vähän niille paikoilleen, koetta valvova opettaja Olli-Pekka Suominen huomauttaa vieraille.

Kauppaoppilaitoksessa opiskellut, laitoshuoltajan töitä ja metsähommia tehnyt Luukka on valmistumassa hitsariksi. Koronaviruksen ei haluta viivästyttävän valmistumisia, ja siksi ammattiopistokin järjestää yksittäisille opiskelijoille välttämättömiä näyttökokeita.

– Heti kun tämä koronahomma loppuu, duuniin vain, Luukka sanoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Ensimmäinen mag-monipalkohitsaus onnistuu nappiin, ja Suominen hyväksyy lopputuloksen ”kirkkaasti”. Kaksikko jatkaa näytön parissa.

Olli-Pekka Suominen ynnää viime viikkojen kokemukset sanoen, että etäopetus on paljon vaikeampaa kuin tavallinen lähiopetus.

– Ohjeiden antaminen on hankalaa, kun ei voi nähdä silmätysten, menikö viesti perille. Ihmiset myös lukevat materiaalia eri tahtiin ja ymmärtävät sitä eri lailla. Monelle alanvaihtajalle tekninen sanastokin on uutta, hän vertaa.

Poikkeustilanteen jatkuminen pidempään tekee opetuksesta haastavaa käytännön aloilla, jos ei pääse tekemään itse oppilaitoksessa tai työelämässä.

– Meillä on paljon sellaista, jonka oppii parhaiten tekemällä ja likaamalla itse kädet. Teoriaa on hyvä opetella ruudulta, mutta sitten pitäisi päästä haalarit päällä tänne halliin kokeilemaan, miten se toimii käytännössä, Suominen sanoo.

Visualistit tuntuvatkin olevan etäopetuksen maailmassa kuin kotonaan. Ensi keväänä valmistuva Kirsi Launiainen on tehnyt oma-aloitteisesti etäopetuspäivästään Youtube-videon, jossa hän esittelee päiväänsä aamupalasta tuntien ja taukojen kautta iltaan asti. Videolle mahtui jopa jumppahetki, jolla avataan jumiutuneita paikkoja.

Riikka Riihimäen mukaan ammattiopistossa jaettiin heti etäopetuksen alussa opettajille ohjeet, miten päiviä kannattaa rakentaa. Päivä alkaa yhteisellä tapaamisella, jonka jälkeen jokainen lähtee tekemään töitään. Työtä tauotetaan, ja päivän lopuksi pidetään vielä yhteinen hetki.

– Etäopiskelu on äärimmäisen intensiivistä työskentelyä. Siksi tauotkin nousevat tärkeiksi, ja Kirsi antoi meille videollaan hyvää esimerkkiä, että liikkuakin pitää, visualistien opettaja Johanna Lahtinen sanoo.

Etäopiskelussa jokaisesta päivästä yritetään rakentaa irrallisella teemalla hallittava kokonaisuus.

– Opiskelijat ovat hyvin erilaisia. Jotta porukka pysyy mukana, on päädytty yhden päiväteeman malliin, Johanna Lahtinen avaa.

Visualistiopiskelijoille yksin työskentely sopii sikälikin, että moni heistä tulee työskentelemään yrittäjinä yksin kotoaan. Esimerkiksi Milla Pöllänen ja Tea Sjöblom tekevät jo nyt asiakastöitä opiskelunsa ohella. Yhteyksiä asiakkaisiin pidetään samaan tapaan kuin nyt opiskellaan, etänä.

– Tämä on hyvä koe, miten homma toimii käytännössä. Vaikka kumpikin aikoo toimia yksin yrittäjinä, tarkoitus on tehdä myös tiivistä yhteistyötä. Tämä on sujunut toistaiseksi todella hyvin, Tea Sjöblom kiittää.

Etäopiskelua saattavat häiritä arkiset kotityöt tiskikoneen täytöstä ruuanlaittoon. Opiskelijat pyrkivät sulkemaan häiriöt pois kukin omalla tavallaan.

– Pelkäsin vähän, kuinka siinä käy. Yleensä laitan aamulla kaikki asiat kuntoon kotona, ettei mikään häiritse silmää. Suljen myös kännykän, Milla Pöllänen kertoo.

Opettajia on hivenen huolestuttanut, pystyykö opiskelijoille antamaan yksilöllistä opetusta etänä. Tea Sjöblom kääntää tilanteen toisin: hän kokee saaneensa jopa yksilöllisempää opetusta etänä kuin lähiopetuksessa, koska luokkahuoneen häiriöt ovat poissa.

– Luokassa opetus on vähän sellaista palomiehen työtä. Kierretään sammuttamassa paloja, on häiriötä ja keskustelua, ja yhteen opiskelijaan voi olla vaikea keskittyä, Johanna Lahtinen myöntää.

Ammattiopistossa on mietitty jo, miten etäopetuksesta saatuja hyviä kokemuksia voitaisiin hyödyntää koronakriisin jälkeen. Voisiko koulutuksessa olla esimerkiksi säännöllisiä etäpäiviä, jolloin opiskelijat voisivat keskittyä omiin töihinsä?

– Ehdottomasti, opiskelijoiden kolmikko vastaa yhteen ääneen Lahtisen kysymykseen.

– Kun tästä joskus taas päästään normaalitilaan, pitää miettiä, mitä hyvää me saimme tästä. Uskon, että monella alalla tämä nopea digiloikka rikastuttaa työskentelytapoja jatkossa, Riikka Riihimäki ennustaa.

– Toivon kuitenkin, että pian taas päästään kohtaamaan toinen toisiamme kasvokkain ja pyörittämään normiopetusta digitaidoin rikastettuna, hän lisää.