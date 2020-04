Korona supistaa myös joukkoliikenteen vuoroja – useissa kaupungeissa bussit huristelevat jo nyt kesäajassa

Monissa Suomen kaupungeissa on jo siirrytty tai siirrytään koronan vuoksi supistettuihin kesäaikatauluihin.

Helsingin seudun liikenne (HSL) siirtyy maanantaista lähtien supistettuihin kesäaikatauluihin. Syynä aikataulumuutokseen on koronapandemia.

– Koronaepidemia on vähentänyt huomattavasti joukkoliikenteen käyttöä. Lipputulojen pieneneminen tekee ison loven talouteemme, joten saatamme palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaamaan paremmin toisiaan, HSL perustelee tiedotteessa.

HSL:n mukaan koronatilanne vähensi maaliskuussa matkustajamääriä yli 70 prosenttia helmikuuhun verrattuna.

Yhtiön tiedotteessa vakuutetaan, ettei asiakkaiden tarvitse vuorojen vähentymisen jälkeenkään pelätä, että liikennevälineissä tulisi liian ahdasta.

Aikataulumuutoksen myötä lähes 60 vuoroa lopettaa toistaiseksi liikennöimisen. Lisäksi koululaislinjat lopettavat liikennöinnin ja pidennetyn yöliikenteen ajaminen päättyy. Bussit kulkevat perjantaisin ma-to-aikataulujen mukaisesti. Lauantaisin taas liikennöidään jatkossa sunnuntain aikataulujen mukaan.

Tampereella lipputulot laskivat 70 prosenttia

Samanlaisia ratkaisuja on tehty koronan vuoksi myös muissa Suomen kaupungeissa.

Oulussa joukkoliikenteen tarjontaan tehdään koronan vuoksi vastaava kesäaikatauluihin siirtyminen viikon päästä 27.4. lähtien.

Tampereella kesäkausi alkaa vasta muutamaa viikkoa myöhemmin 11. toukokuuta. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen aikatauluja ei nettisivujen mukaan paineta jakeluun eikä pysäkeille, sillä virusepidemian vuoksi voidaan joutua tekemään nopeita palvelumuutoksia.

Myös Tampereella lipputulot laskivat muutamassa päivässä noin 70 prosenttia Nyssen tiedotteen mukaan.

Joissain kaupungeissa varhennetut kesäaikataulut on otettu jo käyttöön. Jyväskylän Linkki-paikallisliikenne on kulkenut kesäaikataulujen mukaan poikkeuksellisesti jo maaliskuun lopusta.

Myös Rovaniemellä paikallisliikenne on jo siirtynyt kesäaikatauluihin huhtikuun alusta. Kaupungin paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat olleet maaliskuun lopussa julkaistun tiedotteen mukaan hieman alle 20 prosenttia normaalista.

Huhtikuun alussa kesäaikatauluihin siirtyivät myös Vaasan paikallisliikenteen bussit. Seinäjoella taas paikallisliikennettä ajava KomiaLiikenne on siirtynyt poikkeusaikatauluihin maaliskuun lopussa.

