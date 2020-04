Korona uhkaa hoivakoteja

Vanhusten hoivakodit ovat erityisen riskialttiita, kun koronaepidemia leviää. Jos virus pääsee suljettuun hoitoyksikköön, se voi aiheuttaa suuria tuhoja riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten joukossa.

Huolestuttavia uutisia koronatartunnoista on saatu koko maasta. Kahdessa hoivakodissa, joista toinen on Espoossa ja toinen Ylä-Savossa, on kummassakin kolme asukasta kuollut koronatartuntaan.

Koronaa on löytynyt niin yksityisistä kuin julkisistakin hoivakodeista, ja tartuntojen määrän pelätään kasvavan.

Tätä osattiin odottaa, sillä maailmalla virustartuntoja on havaittu runsaasti juuri vanhusten hoivakodeissa.

Tartuntojen estäminen on kuitenkin vaikeaa. Käytännössä hoivakodit on suljettu vierailijoilta, mutta henkilökunta liikkuu myös yksiköiden ulkopuolella.

Hoivakotien taistelua virusta vastaan auttaa huolellinen käsihygienia, suojamaskien käyttö ja se, että hoitajien vaihtuvuus asiakasta kohti pidetään mahdollisimman pienenä.

Hoivakotien ikäihmiset tarvitsevat usein apua aivan arkisissa askareissa, jolloin lähikontaktilta ei voi mitenkään välttyä.

Suljetussa hoitoyksikössä tartunnan saanut hoitaja voi levittää tautia nopeasti. Varotoimiin kuuluu, että lievienkään oireiden kanssa ei töihin tulla. Hoitaja voi kuitenkin levittää tartuntaa myös täysin oireettomana.

Epidemian alkuvaiheessa vakuutettiin, että suojavarusteista ei Suomessa tule pulaa. Näin kuitenkin näyttää käyneen, sillä kertakäyttöisiä maskeja tarvitaan kipeästi lisää muuallakin kuin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Maskeilla olisi käyttöä vanhusten hoivakotien lisäksi myös kunnallisessa kotihoidossa. Maskien avulla voidaan lisätä sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan turvallisuutta ja ennen kaikkea vähentää tartuntoja.

Kasvosuojien käyttö hoitotilanteessa on perusteltua, vaikka asiakkaalla tai hoitajalla ei olisikaan oireita. Moni voi kantaa koronavirusta tietämättään täysin oireettomana.