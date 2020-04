Märynummen tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevissa kiinteistöissä tullaan tekemään melumittauksia tämän vuoden aikana. Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt suunnitelman, joka piti toimittaa Turun hallinto-oikeuteen toukokuun ensimmäisellä viikolla.

– Suunnittelu on valmis,ja meneillään on melumittauslupien hakeminen, kaupunginlakimies Antti Mäkelä kertoo.

Hän huomauttaa, että koronapandemia tartuntatautiriskeineen viivästyttää mittausten toteutusta.

– Menee varmasti syksyyn ennen kuin mittauksia päästään ainakaan sisätiloissa tekemään, koska kiinteistössä asuu koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, terveystarkastaja Sami Saari toteaa.

Ulkomelutason mittaaminen kuuluu ympäristönsuojelun ja sisämelu ympäristöterveydenhuollon kontolle.

– Vaasan hallinto-oikeus päätti, että ulkomelun osalta mittaukset on tehtävä kolmella eri kiinteistöllä. Turun hallinto-oikeudelta ei ole tullut samanlaista päätöstä sisämelun osalta, mutta ajatuksena on, että Salon kaupunki määrittää samassa yhteydessä sisämelun ainakin yhdeltä kiinteistöltä, Sami Saari sanoo.

Tuulivoimatoimijat ovat valinneet Turun ammattikorkeakoulun tekemään ulkomelumittaukset. Kaupunki aikoo teettää sillä myös sisämelumittaukset, koska kaupungin ympäristöterveydenhuollolla ei ole mahdollisuuksia mittauksiin, joiden tuloksilla terveyshaittoja voitaisiin arvioida luotettavasti. AMK:n kustannusarvion mukaan sisämelumittauksen arvonlisäveroton hinta on 1 300 euroa matkakustannuksineen ja yöpymisineen.

Kaupunki on saanut yhden kiinteistön omistajalta kirjallisen suostumuksen sisämelumittauksen tekemiseen. Sisämelua on tarkoitus mitata makuuhuoneessa kolmessa eri kohdassa tuulivoimaloiden ollessa käynnissä. Myös Restuuli Oy:ltä on antanut luvan hyödyntää Turun AMK:n ulkomelumittaustapahtumaa sisämelun mittaamiseen.

Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta onkiistelty Salossa siitä lähtien, kun voimalat alkoivat toimia syksyllä 2014. Vuonna 2017 kaupunki velvoitti tuulivoimatoimijat tekemään sisä- ja ulkomelumittauksia lähialueen kiinteistöillä. Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy valittivat päätöksestä Vaasan ja Turun hallinto-oikeuksiin. Vaasan hallinto-oikeus piti päätöksen ulkomelumittauksista voimassa, mutta Turun hallinto-oikeus palautti sisämelumittauksia koskevan asian Salon rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja vaatii kaupungin ympäristöterveydenhuollon selvittävän, aiheutuuko melusta terveyshaittaa sisällä asunnoissa.