Koronakriisi voi johtaa jopa 7 miljoonaan ei-toivottuun raskauteen, arvioi YK-järjestö

Covid-19-pandemia heikentää naisten terveyttä useilla tavoilla etenkin matalan- ja keskitulotason maissa, ilmenee YK-järjestö UNFPA:n ennusteista. Näin tapahtuu, kun terveysjärjestelmät ylikuormittuvat, terveyslaitokset suljetaan tai kun ne tarjoavat vain rajoitetun määrän palveluita naisille ja tytöille. Monet myös päättävät itse jättää tärkeitä lääkärintarkastuksia väliin koronaviruksen tarttumisen pelossa.

Globaalit toimitusketjujen häiriöt voivat johtaa merkittävään ehkäisyvälineiden pulaan. Järjestö ennakoikin, että jos pandemian aiheuttamat sulkutoimet jatkuvat kuusi kuukautta ja terveyspalveluissa on suuria häiriöitä, voi yli 47 miljoonaa naista 114:ssä matalan- ja keskitulotason maassa menettää tehokkaiden ehkäisymenetelmien saatavuuden. Tästä voi seurata seitsemän miljoonaa ei-toivottua raskautta.

– Nämä uudet tiedot osoittavat, miten katastrofaalinen vaikutus covid-19 pandemialla voi pian olla naisiin ja tyttöihin kaikkialla maailmassa. Pandemia syventää eriarvoisuutta ja miljoonia lisää naisia ja tyttöjä on nyt vaarassa menettää kykynsä itse päättää, haluavatko tulla raskaiksi vai eivät. He eivät pysty suojaamaan vartaloaan tai terveyttään, sanoo UNFPA:n toimitusjohtaja Natalia Kanem tiedotteessa.

– Naisten lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia pitää suojella hinnalla millä hyvänsä. Palveluiden on jatkuttava, tarvikkeet on toimitettava ja haavoittuvia suojattava ja tuettava, hän jatkaa.

Järjestön mukaan pandemialla on kielteisiä vaikutuksia naisten terveyteen myös parisuhdeväkivallan, sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliittojen muodossa. Esimerkiksi parisuhdeväkivallan odotetaan lisääntyvän 31 miljoonalla tapauksella, jos sulkemista jatketaan vähintään kuusi kuukautta. Covid-19 häiritsee myös pyrkimyksiä lopettaa lapsiavioliittoja.

UNFPA on YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö.

STT

Kuvat: