Koronakriisi vyöryy yli hallituksen kehysriihen – kaksipäiväinen riihi alkaa tänään

Hallitus kokoontuu tänään Säätytaloon kaksipäiväiseen talouden kehysriiheen. Päähuomion on viemässä koronakriisin akuutti hoitaminen, sillä talouden pidemmän ajan näkymä on vielä sumuinen.

STT:n tietojen mukaan hallituksen kokoama, vuoden toinen lisätalousarvio on nousemassa miljardiluokkaan. Lisärahaa ohjataan tiettävästi ainakin yritysten suoriin tukiin.

Maaliskuussa hallitus ohjasi ensimmäisessä lisätalousarviossaan kriisin hoitoon noin 400 miljoonaa euroa ja eduskunta kasvatti summan noin miljardiin euroon. Rahaa ohjattiin erityisesti yritysten auttamiseen ja terveyteen liittyviin menoihin.

Kunnat odottavat lisärahaa

Varsinkin kunnissa odotetaan nyt tietoa niille tulevasta lisärahasta. Kunnille tämän vuoden aikana ohjattava summa on tiettävästi nousemassa miljardiluokkaan.

Vaikeita päätöksiä siirretään loppukesän budjettiriiheen. Kehysriihessä hahmotetaan talouspolitiikan näkymää aina vuoteen 2024 saakka. Näkymä on sumuinen, sillä arviot talouden kehityksestä ja valtion velkaantumisesta elävät.

Ainakaan vielä hallitus ei tällä tietoa olisi peruuttamassa isoista tavoitteistaan, kuten oppivelvollisuusiän nostosta, hoitotakuusta tai vanhusten hoitolaitosten hoitajamitoituksesta.

Tänään alkava kehysriihi keskeytyy iltapäivällä, koska valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) osallistuu euroryhmän etäkokoukseen. Kokouksessa käsitellään EU:n ja euroalueen yhteisiä toimia koronakriisissä.

Hallituksen neuvottelut jatkuvat edelleen keskiviikkoaamuna.

STT

