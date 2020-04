Koronakriisin takia pitkälti maankamaralla pysyttelevä Finnair julkaisee tuloksensa – yhtiö on antanut tulosvaroituksen toisensa perään

Lentoyhtiö Finnair julkaisee tänään vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Ensimmäistä vuosineljännestä pidetään yleisesti heikkona lentoliikenteelle, mutta nyt tilannetta on toden teolla sotkenut koronaviruksen aiheuttama kysyntäpula.

Muiden lentoyhtiöiden tavoin Finnair on leikannut liikennöintinsä määrää koronakriisin takia rajusti. Yhtiö kertoi maaliskuussa, että se vähentää liikennöintiään noin 90 prosentilla normaalikapasiteetista huhtikuun alusta siihen asti, kunnes tilanne parantuu.

Jo maaliskuussa Finnairin liikenneluvut olivat selvästi allapäin, ja kokonaisasiakasmäärä väheni noin 56 prosentilla.

Yhtiö on synkentänyt näkymiään koronakriisin aikana kahdesti. Uusimmassa, maaliskuun puolivälissä antamassaan tulosvaroituksessa yhtiö arvioi, että koronan vaikutukset johtavat huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tänä vuonna.

Viime vuoden tammi-maaliskuussa Finnairin vertailukelpoinen tulos oli 16,2 miljoonaa euroa tappiollinen ja liikevaihto 672,9 miljoonaa.

SAS pohtii 5 000 työpaikan vähennystä

Koronavirus on heikentänyt lentoyhtiöiden tilannetta maailmanlaajuisesti. Tiistaina toinen pohjoismainen lentoyhtiö SAS kertoi 5 000 työpaikan vähennyssuunnitelmastaan. Määrä vastaa noin 40:tä prosenttia yhtiön henkilöstöstä.

Myös jo aiemmin talousvaikeuksissa ollut Norwegian taistelee olemassaolostaan. Koronakriisin myötä yhtiö on lomauttanut noin 7 600 henkilöstönsä jäsentä, ja sen tytäryhtiöt Ruotsissa ja Tanskassa ovat hakeutuneet konkurssiin.

Norwegian kertoi maanantaina, että sen kassa tyhjenee kokonaan, ellei se saa valtion takaamia 2,7 miljardin kruunun (240 miljoonan euron) lainoja toukokuun puoliväliin mennessä.

STT

Kuvat: