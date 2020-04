Koronan leviäminen näyttää pysähtyneen Salossa, tartunnan saaneita yhteensä 44

Koronaviruksen leviäminen näyttää lähes pysähtyneen Salossa. Ainakaan virallisia testattuja tartuntoja ei ole Salossa juuri todettu.

Yhteensä 44 henkilöllä on todettu tartunta Salossa. Osa heistä on jo täysin parantunut taudista.

Salossa havaittiin yksi uusi tartunta edellispäivänä. Sitä ennen sairastuneiden lukumäärä oli koko alkuviikon 43.

Myös Somerolla todennettetujen tartuntojen määrä on edelleen alle viisi.

Turussa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Sairastuneita on kaupungissa nyt yhteensä 119. Myös osa näistä on jo parantunut taudista.

Varsinais-Suomessa virustilanne näyttää hyvin rauhalliselta, sillä muissa THL:n mainitsemissa kunnissa virustartuntojen määrä ei ole kasvanut edellisestä.

Loimaalla todennettuja tartuntoja on 22, Kaarinassa 11, Laitilassa 7, Paraisilla ja Koski tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

THL listaa kunnat, joissa tartuntoja on vähintään viisi.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa uusia koronaan sairastuneita on kolme. Varsinais-Suomessa tauti on nyt todettu yhteensä 250 henkilöltä.

Viisi koronapotilasta on tällä hetkellä hoidossa Tyksin eri sairaaloissa.

Suomessa on todettu tähän päivään mennessä kaikkiaan 4 395 koronavirustapausta, kertoo THL perjantaina.

Valtaosa sairastuneista on edelleen Uudellamaalla. Helsingissä tauti on todettu 1 642 henkilöllä, Espoossa 450:llä ja Vantaalla 385:llä.

THL julkaisee myöhemmin tänään tiedot koronavirukseen kuolleiden määrästä.