Testillä varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on pysähtynyt Salossa reiluun 40 tautitapauksen. Viime viikolla todennettiin vain yksi uusi tartunta.

– Meillä ei ole enää epidemiaa. Perniön epidemia on ohi eikä uusia ole löytynyt, terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala toteaa.

– Tapauksia ei ole todettu enempää, vaikka ihmisiä testataan enemmän. Aika rauhallista on muuallakin. Suomessa taudin eteneminen on saatu hyvin rajattua.

Tauti ei ole päässyt leviämään, koska hygieniaohjeistukset ja kokoontumisrajoitukset on otettu vakavasti.

– Kaikki ei kuitenkaan ole ohi, ja asiantuntijoiden mukaan syksyksi on luvassa suuri tautiesiintymä.

Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks on tutkinut kuukauden aikana (26.3.–26.4.) kaikkiaan 305 Salon terveyskeskuksen lähettämää näytettä. Niistä vain 23:ssa on todettu koronavirus. Loput Salon 44 sairastuneesta on testattu Tyksissä tai yksityisillä lääkäriasemilla.

Somerolla koronatapausten määrä on jäänyt alle viiteen.

– Enempää ei ole tiedossa, johtava lääkäri Arja Lukka toteaa.

Somerolla testaukset aloitettiin huhtikuun puolivälissä, ja tähän mennessä näyte on otettu yli 30 somerolaisesta.

– Testejä tehdään nyt aiempaa löyhemmin perustein, ja näyte otetaan lähestulkoon jokaisesta, jolla on vähänkin jotain oireita, Lukka kertoo.

Testaamisen laajentamisesta huolimatta uusia tapauksia ei ole löytynyt. Lukka toteaa, että maan hallituksen tekemät rajoituspäätökset ovat purreet hyvin.

– Tyksissä tutkituista näytteistä löydetään 5–7 tapausta päivässä, joten tartuntoja on vähän koko Varsinais-Suomessa. Aika näyttää, miten virus etenee.

Nissinen-Paatsamala huomauttaa, että lapsiin koronavirus ei joko tartu ollenkaan tai se ei ainakaan aiheuta oireita. Tiedetään, että myös osa aikuisista voi sairastaa covid-19:n oireettomana. Voiko taudin oireetonta muotoa sairastava levittää virusta? Oireeton kun ei ainakaan yski eikä pärski.

– Yleensä korona tarvitse tarttuakseen pisaratartunnan, mutta varmuutta tästä ei ole. Kaikki oireellisetkaan ihmiset eivät tartuta ketään ja jotkut taas ovat jättitartuttajia, Nissinen-Paatsamala selvittää.

Koronatestissä pumpulitikku työntyy syvälle sieraimeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kehottanut lisäämään koronavirustestausta. Testi ei ole miellyttävä kokemus, sillä solunäyte otetaan näytteenottotikulla sieraimen kautta nenänielusta. Salon terveyspalvelujen johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamalan arvion mukaan pumpulitikku työnnetään 10–12 sentin syvyyteen.

– Nenä on arka paikka, ja näytteenotto tuntuu ilmeisesti siltä kuin kallonpohjaa raavittaisiin, hän sanoo.

Koronaviruksen aiheuttaman covid-19 -taudin vasta-aineiden testaaminen on sen sijaan helpompaa, koska vasta-aineet löytyvät verinäytteestä.

Immuniteetin syntymisestä on esitetty erilaisia arvioita. Joidenkin arvioiden mukaan vasta-aineet voivat jopa hävitä, jolloin taudin sairastanut voi saada uuden tartunnan.

– Toivottavasti Suomessa saadaan kehitettyä rokote nopeasti, Nissinen-Paatsamala painottaa.

Päivitetyn ohjeen mukaan testeihin pitäisi ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai syytä epäillä koronavirustartuntaa. Lisäksi testataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja muita kriittisillä aloilla työskenteleviä.