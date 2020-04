Koronasta toipuva Boris Johnson jo hyvässä kunnossa, lehdistö uumoilee hänen palaavan töihin maanantaina.

Koronaviruksen seurauksena sairastunut Britannian pääministeri Boris Johnson, 55, on jo hyvässä kunnossa, kertoo maan terveysministeri Matt Hancock.

– Puhuin hänen kanssaan eilen. Hän oli hyvässä kunnossa ja selvästi toipumassa, Hancock sanaili Sky Newsin haastattelussa. Terveysministeri ei kuitenkaan osannut sanoa, milloin pääministeri palaa töihin.

– Olen varma, että hän palaa töihin heti, kun hänen lääkärinsä antavat luvan, terveysministeri jatkoi.

Johnsonin on lehdistössä uumoiltu palaavan töihin mahdollisesti jo maanantaina.

Johnson sairastui viruksen vuoksi niin pahasti, että joutui useiksi päiviksi tehohoitoon. Hän sai happihoitoa, mutta ei joutunut hengityskoneeseen.

Hancockin mukaan Britannian koronavirusrajoituksia ei voida vielä lieventää, koska virusepidemian toinen aalto saattaa olla luvassa.

Britanniassa on kuollut yli 18 700 ihmistä covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna tautiin on kuollut 276 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli torstaina 31.

Venäjällä vajaat 5 900 uutta tartuntaa

Venäjällä on vahvistettu vajaat 5 900 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Moscow Times. Yhteensä maassa on raportoitu jo vajaat 69 000 koronavirustartuntaa.

Yhteensä 615 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Asukaslukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut koronaviruksen seurauksena neljä ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 31.

Venäjän tartunta- ja kuolleisuuslukuja on epäilty laajalti aivan liian pieniksi muun muassa byrokratian ja huonon hallinnon vuoksi.

