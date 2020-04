Koronatartuntoja jäljittäville mobiilisovelluksille tietosuojasäännöt EU-komissiolta – jokaisen sovellustoiminnon hyväksyy käyttäjä itse

Koronatartuntoja jäljittäville mobiilisovelluksille on määritelty tietosuojasäännöt EU:ssa. Euroopan komissio julkaisi ohjeet, joilla on määrä varmistaa sovelluksilla kerättävien terveys- ja muiden henkilötietojen suoja.

Koronaviruksen tartuntaketjujen selvittämisessä tullaan todennäköisesti käyttämään älypuhelinpohjaisia sovelluksia. Ne voivat muun muassa ilmoittaa käyttäjälle, jos tämän puhelin on ollut tartunnan saaneen henkilön puhelimen läheisyydessä.

Ohjeiden mukaan heti alkuun on määriteltävä taho, joka on juridisessa vastuussa henkilötietojen käytöstä sovelluksissa. Komission ohjeistuksen mukaan tämä tehtävä kuuluu kansallisille terveysviranomaisille.

Ohjeissa todetaan myös, että sovelluksen jokaisen toiminnon on edellytettävä käyttäjän erillistä hyväksyntää, ja sovelluksen tulisi käsitellä vain koronaviruspandemian torjunnan kannalta merkityksellisiä henkilötietoja.

Ohjeistus keskittyy käyttäjille vapaaehtoisiin sovelluksiin, jotka esimerkiksi pyytävät tietoja terveydentilasta.

STT

Kuvat: