Koronatilanne muuttaa vapunajan palveluita – Alkot saattavat rajoittaa asiakasmäärää aattona

Koronavirustilanne vaikuttaa useisiin vapunajan palveluihin ja näkyy myös liikenteessä.

Suurin osa ruokakaupoista on auki vapunaattona kello 18:aan asti. Pienet kaupat ja kioskit saavat kuitenkin olla avoinna myös juhlapäivinä ja vapunaattona iltakuuden jälkeen.

Vapunpäivänä alle sadan neliömetrin kokoiset kaupat saavat olla auki. Myös useimmat haja-asutusalueiden päivittäistavarakaupat ja huoltoasemien yhteydessä olevat, enintään 400 neliön kokoiset kaupat saavat olla auki vapunpäivänä. Muut päivittäistavarakaupat ovat suljettuina.

Oman kaupan vapun aukiolo kannattaa tarkistaa esimerkiksi kaupan verkkosivuilta.

Alkot ovat auki vappuaattona torstaina iltakuuteen. Vapunpäivänä perjantaina Alkot ovat suljettuina.

Vappuaattona Alkon asiakasmäärät ovat perinteisesti kolminkertaiset normaaliin torstaihin verrattuna. Koronasuojautumisen ja siihen liittyvän ruuhkariskin vuoksi Alko tarvittaessa rajoittaa aattona myymälöissä kerrallaan asioivien määrää. Vappuaaton kiireisimmät tunnit ovat yleensä kello 15-18.

Alko lisäksi suosittaa asioimaan mieluummin yksin kuin ryhmissä. Turvaväleistä on syytä pitää huolta myös silloin, jos joutuu odottamaan Alkon myymälän ulkopuolella.

Pankeissa ei rahansiirtoja vappupäivänä

Vappu aiheuttaa muutoksia myös postipalvelujen aukioloaikoihin. Postin omat myymälät ovat auki vapunaattona normaalisti kello kuuteen asti. Vapunpäivänä ne ovat kiinni.

Useat postit toimivat Postin kumppaniyrityksissä, kuten kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla, ja ovat auki valtaosin kyseisten yritysten aukioloaikojen mukaisesti.

Joitakin yksittäisiä Postin automaatteja ja palvelupisteitä on toistaiseksi suljettu, koska niiden sijaintikiinteistöt ovat koronaviruksen takia kiinni.

Palvelupisteiden aukioloajat voivat nekin poiketa vappuna normaalista.

Pankkikonttorit ovat vappuaaton eli torstain jälkeen seuraavan kerran auki ensi maanantaina. Vapunpäivänä perjantaina eivät myöskään rahansiirrot liiku pankkien välillä.

Kaikkien pankkien sulkupalvelunumerot ovat vappunakin avoinna ympäri vuorokauden.

Vappupäivän aamulla ylimääräisiä kaukojunia

VR on supistanut junaliikennettään, sillä koronaepidemian aikana matkamäärät ovat VR:n kaukoliikenteessä pudonneet 90 prosenttia kaikilla reiteillä. Jo aiemmin keväällä VR:n yöjunaliikenne jäi tauolle, joka jatkuu tällä tietoa toukokuun loppupuolelle.

– Vapun kaukojunaliikenteessä ajetaan aattona torstaina perjantaivuorojen aikatauluilla. Vapunpäivänä puolestaan ovat käytössä kaukojunien sunnuntaiaikataulut. Perjantaina aamulla ja aamupäivällä ajetaan joitakin ylimääräisiä junavuoroja, kertoi STT:lle keskiviikkona Julia Stolp VR:n viestinnästä.

Hänen mukaansa vapun kaukojunaliikenteessä voi olla lisäksi joitakin yksittäisiä poikkeuksia. Siitäkin syystä vappuna junamatkalle aikovien on Stolpin mukaan hyvä tarkistaa junayhteytensä netistä sivulta vr.fi.

Vappu ei vaikuta viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina ajettaviin VR:n kaukojunavuoroihin.

Kaukobussivuoroihin on Matkahuollon mukaan tullut muutoksia koronatilanteen vuoksi jo aiemmin keväällä, mutta muilta osin vapunaattona liikennöidään torstain arkiaikataulujen mukaisesti. Vapunpäivänä kaukoliikenteen linja-autot ajavat pyhäpäivän aikatauluilla.

Matkahuolto suosittaa sekin asiakkaitaan varmistamaan vapun bussiyhteydet netistä osoitteesta matkahuolto.fi.

