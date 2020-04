Koronavaara varjostaa naislentopalloilijoiden valmistautumista EM-karsintoihin – ”Varmaa on, että urheilijat palaavat salille”

Suomen lentopallomaajoukkueet ovat viime vuodet eläneet EM-karsintojen ja Euroopan mestaruuskisojen välisessä rytmissä. Naisten maajoukkue pelasi viime syksynä EM-kisoissa ja tähtää nyt elo-syyskuun karsintaturnaukseen.

EM-karsinnat on tarkoitus pelata koti-vierasotteluina 15. elokuuta-6. syyskuuta. Lohkon muut maat ovat Slovakia, Montenegro ja Kosovo. Lohkon kaksi parasta selviytyy syksyn 2021 EM-kisoihin.

Ensi alkusyksyn karsintaturnausta varjostaa maailmanlaajuinen koronaviruspandemia.

– Kesän suunnitelmat ehdittiin jo virittämään valmiiksi, kunnes korona puuttui peliin. Terveys on ihmiselle melko tärkeä asia, minkä varmasti jokainen on viime viikkojen aikana tajunnut, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi kertoo Lentopalloliiton tiedotteessa.

Hän on optimisti.

– Jonain päivänä kuitenkin korona väistyy, mutta urheilu pysyy. Sen päivän jälkeen moni asia voi olla hiukan toisin, mutta varmaa on se, että urheilijat ja valmentajat palaavat salille. Urheileminen, kilpaileminen ja lentopallon pelaaminen jatkuu.

Joukkueharjoittelu kärsii

Päävalmentaja Kangasniemi on nimennyt maajoukkueeseen 28 pelaajan ryhmän, mutta maajoukkueen leirityksen aloittaminen on koronaviruksen vuoksi vielä epäselvää.

– Olemme nyt valmistautuneet niin, että pääsisimme heti käyntiin, kun vaan yleinen tilanne sen sallii. Siihen asti fysiikkavalmentajat ohjelmoivat pelaajille omatoimista harjoittelua. Tilanne ei ole harjoittelemisen kannalta hyvä, Kangasniemi myöntää.

Naisten maajoukkuepelaajat ovat tottuneet kesällä harjoittelemaan omatoimisesti.

– Maajoukkueen viime vuosien ohjelmassa on ollut joka vuosi 4-5 viikon tauko keskellä kesää. Siinä olemme tehneet omatoimiharjoittelua, ja se on onnistunut useimmilla pelaajilla hyvin, Kangasniemi kehuu.

Laakkonen jäi pois

Maajoukkue on hienoisessa murroksessa. Uransa ovat päättäneet Pauliina Vilponen, Saara Esko ja viimeksi Laura Pihlajamäki. Maajoukkueen runkopelaajista Roosa Laakkonen jäi nyt pois, mutta 193-senttiselle keskipelaajalle on käyttöä tulevaisuudessa.

– Nyt nimetyssä maajoukkueessa noin puolet on tuttuja nimiä viimeisien vuosien joukkueista, päävalmentaja Kangasniemi luonnehtii.

STT

Kuvat: