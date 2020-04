Koronaviruksen alkuperäkaupunki Wuhan avautui viimein kahden ja puolen kuukauden jälkeen

Kiinassa koronaviruksen alkuperäinen lähtöpaikka Wuhan on viimein avautunut ulkomaailmalle oltuaan suljettuna 76 päivän ajan.

Todistetusti terveet Wuhanin asukkaat saavat keskiviikosta lähtien poistua kaupungista, jonka juna- ja lentoyhteydet on jälleen avattu. Viranomaiset arvioivat CNN:n mukaan, että keskiviikkona Wuhanista matkustaa junalla 55 000 ihmistä.

Kaupungin sisällä monet rajoitukset pysyvät kuitenkin edelleen voimassa, ja esimerkiksi asukkaiden liikkumista rajoitetaan.

Kiinassa oli tiistaina ensimmäistä kertaa epidemian aikana päivä ilman yhtään koronaviruskuolemaa. Viime viikkoina paikallisten tartuntojen määrä on ollut hyvin pieni.

https://edition.cnn.com/2020/04/07/asia/coronavirus-wuhan-lockdown-lifted-intl-hnk/index.html

STT

Kuvat: