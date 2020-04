Koronaviruksen kuolonuhrien määrä kasvoi Suomessa viidellä – nyt 211 tapausta

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 211 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa viidellä.

Eilen kerrottiin seitsemästä uudesta kuolemasta, jotka nostivat kokonaismäärän 206:een.

Sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 187 ihmistä, joista 48 on tehohoidossa. Molemmat lukemat ovat pienentyneet vuorokaudessa.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa on yhteensä 4 995 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 89.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 166 ja toissa päivänä 45.

STT

Kuvat: