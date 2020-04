Koronaviruksen vuoksi vaille ruokaa ja kotia jääneet eivät mahdu majapaikkoihin Lissabonissa

Pedro Mendonca astuu jonon päähän ja odottelee kärsivällisenä ruoka-annostaan. Vielä vähän aikaa sitten hänellä oli työ- ja asuinpaikka sekä taskussaan riittävästi rahaa ruokaan ja vaikkapa olutpulloon, mutta nyt hän hakee armeijan jakamaa ilmaista ateriaa.

Nyt koronavirus on muuttanut kaiken – ei vain Mendoncalle vaan myös kymmenille muille ihmisille, jotka jonottavat saadakseen lämpimän aterian ja hedelmiä Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa.

Ruoka on valmistettu koulun keittiössä, ja sen jakamisesta vastaa maan armeija. Aterian laadussa ei ole valittamista, mutta sivumaku on karvas: köyhyys ja kodittomuus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti koronaviruspandemian suljettua talouden.

Portugalissa on kirjattu yli 17 000 koronavirustartuntaa ja satoja kuolemia. Määrät ovat huomattavasti pienemmät kuin naapurimaa Espanjassa, mutta riittävät silti rusentamaan maan talouden. 39-vuotias Mendonca työskenteli rakennusalalla, mutta työt menivät alta, kun hallitus julisti poikkeustilan viime kuussa.

Ilman tuloja jäänyt Mendonca on nyt nukkunut ulkona kahden viikon ajan.

– Sain palkan per viikko, ja kun rahaa ei ollut, minut heitettiin ulos. Nyt nukun missä tahansa nurkissa, hän kertoo.

Heiveröinen, 50-vuotias Arminda Mestre on niin ikään etsimässä ruokaa. Aiemmin hän hoiti erään perheen lasta ruokapalkkiolla.

– En voi huolehtia pojasta niin kauan kuin epidemia jatkuu, ja minun on pakko tulla tänne saadakseni ruokaa.

Ruokajonoissa jo väkeä alemmasta keskiluokasta

Lissabon on pannut pystyyn kolme ruoanjakelupistettä viime viikkoina sekä neljä väliaikaista majapaikkaa esimerkiksi urheiluhalleihin ja jopa uimahalliin. Ruokaa tarjoillaan yli 2 000 annosta päivässä.

Kaupungin toimia koordinoiva Ricardo Moreira sanoo, että tukijärjestelmä on tärkein Lissabonissa koskaan.

– Ensin tilanne vaikutti niihin, jotka elivät satunnaisilla töillä ja sitten ilman sopimusta työskenteleviin. Nyt jo näemme ihmisiä alemmasta keskiluokasta, hän kuvailee.

Heikoimmassa tilanteessa olevia auttaneiden hyväntekeväisyysjärjestöjen Moreira sanoo kadonneen yhdessä yössä. Vapaaehtoiset ovat jumissa omissa kodeissaan eikä normaalisti ravintoloista saatavaa ylijäämäruokaa ole tarjolla, kun ravintolat ovat kiinni.

Kaupunki on nyt lanseerannut uuden vapaaehtoisalustan, johon on jo rekisteröitynyt yli tuhat lissabonilaista. Kodittomuustilanne on kuitenkin jo kriisiytynyt: väliaikaisiin suojiin ei nyt pystytä majoittamaan kaikkia, jotka hakevat yöpaikkaa.

