Koronavirus levisi siirtolaisleirille Ateenan lähellä

Kreikka on eristänyt Ateenan pohjoispuolella sijaitsevan Ritsonan siirtolaisleirin, koska leirille on levinnyt koronavirus, kertoivat viranomaiset torstaina.

Koronaviruksen leviäminen paljastui, kun leirillä asuva afrikkalaistaustainen nainen tuli synnyttämään sairaalaan Ateenassa, ja hänen todettiin saaneen koronaviruksen.

Leirillä tehdyissä testeissä löydettiin yli 20 tartuntaa asukkaista, mutta avustustyöntekijöistä ei löydetty tartuntoja. Leiri on nyt eristetty kahdeksi viikoksi, ja sinne on lähetetty lisää lääkintähenkilökuntaa.

Kreikassa on pelätty koronavirusepidemian laajamittaista leviämistä pakolais- ja siirtolaisleireille, missä sadat ihmiset elävät ahtaudessa ja epähygieenisissä oloissa.

Kreikassa on tähän mennessä todettu yli 1 400 koronavirustartuntaa ja yli 50 ihmistä on kuollut virukseen.

Tukholmassa koronaa useissa vanhainkodeissa

Ruotsissa tilanne koronaepidemian pahimmalla alueella Tukholmassa on hyvin vakava, sanoo pormestari Anna König Jerlmyr. Hänen mukaansa yhä enemmän ihmisiä sairastuu ja kuolee.

Jerlmyr vetoaa Ruotsin sosiaalihallitukseen, että pääkaupunkiin saataisiin muun muassa lisää suojavarusteita.

Ruotsin radion mukaan ainakin 29:ssä Tukholman alueen vanhainkodissa on jo havaittu koronavirustartuntoja. Työntekijäpuolelta tilannetta on kuvailtu kaoottiseksi. Kaupunki aikoo avata uusia hoitopaikkoja sairaille vanhuksille.

