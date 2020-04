Koronavirus on vienyt hengen yli 200 000:lta

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on ympäri maailmaa kuollut tiettävästi yli 200 000 ihmistä, selviää Worldometers-tilastosivustolta ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Todennäköisesti koronaviruskuolemia on enemmän. Useat maat eivät laske kuolintilastoihinsa todennäköisiä viruskuolemia, joita ei ole testeillä vahvistettu. Lisäksi joidenkin maiden kohdalla epäillään, että annetut tiedot eivät pidä täysin paikkaansa.

Koko maailmassa on vahvistettu lähes 2,9 miljoonaa koronavirustartuntaa.

