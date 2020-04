Koronavirus ravistelee rajusti F1-sarjaa – Ranskan gp peruttiin ja Britannian gp ajetaan ilman yleisöä

Peräti kymmenen tämän kauden F1-kilpailua on siirretty tai peruttu koronaviruspandemian takia. Tuoreimpana joukkoon liittyi Ranskan gp, jonka järjestäjät ilmoittivat maanantaina, ettei kilpailua ajeta.

Ranskan gp oli määrä ajaa 28. kesäkuuta Le Castellet’ssa Paul Ricardin radalla. Australian ja Monacon gp:t peruttiin jo aiemmin.

Bahrainin, Vietnamin, Kiinan, Hollannin, Espanjan, Azerbaidzhanin ja Kanadan kilpailut on siirretty, eivätkä mahdolliset uudet kisapäivät ole tiedossa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kauteen piti kuulua 22 kilpailua. F1-sarja ilmoitti maanantaina, että tavoitteena on ajaa 15-18 kisaa.

Vaikka osa siirretyistä tapahtumista saataisiin sovitettua kalenteriin, se tietäisi suurta kilpailuruuhkaa loppukaudelle. Myös lisää siirtoja tai perumisia saattaa olla luvassa.

Ranskan gp:n peruuntuminen oli jokseenkin odotettua, sillä maan hallitus on kieltänyt suuret yleisötapahtumat vähintään heinäkuun puoliväliin saakka.

Britannian gp ilman yleisöä

Maanantaina tuli myös tieto, että Britannian gp ajetaan Silverstonessa ilman yleisöä. Kilpailua ei ole ainakaan vielä siirretty tai peruttu, joten se on määrä ajaa 19. heinäkuuta.

– Olen erittäin pettynyt joutuessani kertomaan, ettemme voi järjestää tämän vuoden Britannian gp:tä Silverstonessa yleisön ollessa paikalla, Silverstonen radan toimitusjohtaja Stuart Pringle kertoi Twitterissä.

Alkuperäisen ohjelman mukaan kauden oli määrä alkaa maaliskuussa Australiassa. Siirtojen ja peruuntumisten myötä Ranskan gp:n piti olla avauskisa, mutta nyt kauden startti viivästyy jälleen.

Tällä tietoa kauden ensimmäinen kilpailu on 5. heinäkuuta Itävallassa.

F1:n toimitusjohtaja Chase Carey kertoi sarjan kotisivuilla, että tavoitteena on ajaa Euroopassa heinä-elokuussa sekä syyskuun alussa. Sen jälkeen kisoja olisi syys-marraskuussa myös Aasiassa ja Amerikan mantereella. Kausi päättyisi Bahrainin ja Abu Dhabin kilpailuihin joulukuussa.

Lopullista kalenteria ei ole lyöty lukkoon.

– Uskomme ensimmäisten kilpailujen olevan ilman yleisöä, mutta toivomme katsojien pääsevän mukaan kauden vanhetessa, Carey sanoi.

Perutut kilpailut:

– Australian gp (oli määrä ajaa 15. maaliskuuta Melbournessa)

– Monaco (24. toukokuuta)

– Ranska (28. kesäkuuta Le Castellet).

Siirretyt kilpailut:

– Bahrain (22. maaliskuuta Sakhir)

– Vietnam (5. huhtikuuta Hanoi)

– Kiina (19. huhtikuuta Shanghai)

– Hollanti (3. toukokuuta Zandvoort)

– Espanja (10. toukokuuta Barcelona)

– Azerbaidzhan (7. kesäkuuta Baku)

– Kanada (14. kesäkuuta Montreal).

Alkuperäisellä paikallaan olevat kilpailut:

– Itävalta (5. heinäkuuta Spielberg)

– Britannia (19. heinäkuuta Silverstone)

– Unkari (2. elokuuta Mogyorodt)

– Belgia (30. elokuuta Spa-Francorchamps)

– Italia (6. syyskuuta Monza)

– Singapore (20. syyskuuta Marina Bay)

– Venäjä (27. syyskuuta Sotshi)

– Japani (11. lokakuuta Suzuka)

– Yhdysvallat (25. lokakuuta Austin)

– Meksiko (1. marraskuuta Mexico)

– Brasilia (15. marraskuuta Sao Paulo)

– Abu Dhabi (29. marraskuuta Yas Marina).

