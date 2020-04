Koronavirus synkentää Viking Linen näkymiä – kriisi painaa koko vuoden tappiolle, neuvottelut rahoittajien kanssa käyntiin

Viking Line toteaa, että konsernin toimintaedellytykset ovat heikentyneet tuntuvasti koronavirusepidemian takia. Yhtiö kertoo alkuvuoden toimintakatsauksessaan, että matkustajamäärät laskivat helmikuussa ja vähenivät voimakkaasti maaliskuussa.

Tulos painui tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna vielä enemmän tappiolle. Liiketappiota kertyi 21,5 miljoonaa euroa, kun viime vuoden luku oli 14,2 miljoonaa. Liikevaihto rojahti 75 miljoonaan viime vuoden 96 miljoonasta.

Yhtiö olettaa, että koko vuoden tulos jää koronaviruksen takia tappiolliseksi.

Toimitusjohtaja Jan Hanses sanoi katsauksessa toivovansa, että normaali liikenne voidaan aloittaa uudelleen heinä- ja elokuun korkeasesonkiin mennessä. Viking Linella uskotaan, että laivamatkailu lähivesillä voi nousta uuteen suosioon.

– Odotamme, että lomailu lähialueilla vetää puoleensa koronaepidemian maailmanlaajuisen leviämisen takia. Epidemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan matkustuskäyttäytymiseen tulevaisuudessa, Hanses sanoi.

Kolme alusta poissa liikenteestä

Tällä hetkellä Vikingin seitsemästä aluksesta vain neljä on liikenteessä, Huoltovarmuuskeskuksen korvauksen tuella. Ne kuljettavat lähinnä rahtia Turusta, Maarianhaminasta ja Helsingistä Tukholmaan, Kapellskäriin ja Tallinnaan.

Lähes koko henkilökunta on lomautettu. Yhtiön johto on alentanut palkkojaan ja hallitus luopunut palkkioistaan.

Viking Line ilmoittaa aloittaneensa neuvottelut lisärahoituksesta. Yhtiö pyrkii hyödyntämään lisäbudjettiin sisältyviä valtiontakauksia.

– Jos negatiivinen kehitys jatkuu, se voi aiheuttaa, että konsernin rahoitussopimusten ehdot eivät enää täyty. Tämän takia yhtiö on aloittanut neuvottelut nykyisten rahoittajien kanssa.

Viking Linen Kiinasta tilaama uusi alus Viking Glory on parhaillaan rakenteilla. Sen on määrä aloittaa liikenne vuoden 2021 aikana..

STT

Kuvat: